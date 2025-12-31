Dans le cadre des "Bureaux du Cœur", une quarantaine d'entreprises lyonnaises ouvrent leurs bureaux à des personnes sans-abri le temps que ces dernières retrouvent un logement.

Chaque soir en ville, les bureaux s'éteignent et se vident. Les chauffages restent parfois allumés pour réchauffer les seuls meubles qui s'y trouvent durant la nuit. Parallèlement, des milliers de personnes dorment à la rue. Elles partent chaque soir en quête d'un endroit calme, chaud et surtout sécurisé où passer la nuit.

De ce constat, ou de ce "gâchis" d'espaces vides, Pierre-Yves Loaec a imaginé une solution. L'idée ? Permettre à des personnes sans-abri de dormir en sécurité et au chaud dans des bureaux inoccupés. De là, naît en 2021 l’association des "Bureaux du Cœur" à Nantes.

Depuis, l’association s’est implantée dans toute la France. À Lyon, une quarantaine d’entreprises hébergent désormais une personne sans-abri chaque nuit : "L’idée n'est pas de transformer un bureau en chambre mais d’optimiser son usage, que la pièce soit utilisée par les salariés la journée, puis par l'invité lorsqu'ils quittent les bureaux", souligne Hélène Tonetti, responsable développement au sein des Bureaux du Cœur.

Des bureaux mis à disposition toute la nuit

Un pari solidaire, dans lequel ont décidé de se lancer Aristide et César, fondateurs de l'agence d'innovation SparkLab. Depuis deux ans, l'entreprise basée dans le 3e arrondissement de Lyon accueille des personnes sans-abri chaque nuit, le temps que ces derniers retrouvent un logement. "Au début cela peut être stressant parce qu'on se dit qu'il y a plein d'ordinateurs et de dossiers confidentiels dans les bureaux", explique Justin, chef de projet chez Sparklab. Il poursuit : "Mais il y a plusieurs rendez-vous avec l'association et la personne hébergée et un contrat d'assurance est mis en place, c'est rassurant."

Une fois accueillie, la personne peut rester dans les locaux pour une durée maximale de neuf mois, une durée que n'ont jamais atteints les invités de Sparklab : "Grâce à l'association, les personnes ont toujours trouvé un logement avant", précise le chef de projet. Sur place, l'invité a accès aux salles de réunion, à un canapé-lit, des placards, une petite cuisine, un point d'eau et des toilettes : "Cet espace leur permet d'écrire, de lire, de se reposer et de garder leurs affaires en sécurité", explique Justin.

Chez Sparklab, les invités peuvent utiliser la cuisine du bureau.

Pour accueillir des personnes sans-abri dans le cadre des Bureaux du Cœur, une entreprise doit disposer d'un couchage, de sanitaires, d'un frigo, d'un micro-ondes et d'un casier. Un accès à l'eau chaude est également demandé. Une douche et des plaques de cuisson ne sont en revanche pas nécessaires.

En accueillant des personnes sans logement, l’équipe de Sparklab, voit une façon de créer du lien : "Les invités partent à 8 h 45 et reviennent à 18 h 30, nous avons essayé de mettre en place des horaires qui se chevauchent avec les nôtres pour les croiser, boire un café avec eux", souligne Justin. Il ajoute : "C’est assez intéressant parce que les profils des personnes sont très différents, nous avons eu des personnes issues de l’immigration, une femme qui avait subi de la maltraitance... Cela a changé notre regard sur les personnes à la rue, ça nous a appris qu'il n'y avait pas de règles."

Un espace doté d'un canapé-lit est à disposition de l'invité la nuit et les week-ends.

"Il n'y a pas de règles" et cela, Quentin, 38 ans, en est la parfaite illustration. Diplômé en ingénierie, ancien banquier d'investissement à New York, puis conseiller en stratégie, le trentenaire fait partie des personnes ayant été accueillies par Sparklab. Comme il le dit si bien, il n'a pas le "parcours classique" d'une personne qui se retrouve à la rue. Pourtant, en septembre 2024, après s'être lancé dans l'entrepreneuriat, Quentin se retrouve à dormir dans sa voiture : "En étant entrepreneur avec seulement deux ans de bilans derrière moi, mon dossier était refusé partout, je n'arrivais pas à trouver de logement", explique-t-il.

Au bout d'un mois, Quentin est redirigé vers l'association des Bureaux du Coeur. Il est rapidement accueilli par Sparklab : "J'ai été placé chez Sparklab un lundi soir", se souvient-t-il. Il poursuit : "Ca faisait 30 jours que j'étais dans ma voiture, j'avais besoin de parler, de tisser du lien, j'ai pu prendre des cafés avec eux, participer à leurs événements, ça faisait du bien."

"Ca m'a permis de me projeter et de m'en sortir"

S'ensuit un cercle vertueux. La journée, Quentin va à la bibliothèque pour chercher du travail, la nuit il dort au chaud et en sécurité : "Quand on est à la rue, on mène juste un parcours du combattant, on essaie de subvenir à ses besoins, le reste est secondaire", confie Quentin. Il poursuit : "De ne plus avoir à me soucier de tout ça m'a permis de me projeter et de m'en sortir."

En parallèle de cet accueil, les Bureaux du Cœur et les associations partenaires aident le trentenaire dans sa recherche d'emploi et de logement. En décembre 2024, il est relogé à la Mulatière. En juillet 2025, il se lance dans un nouveau projet entrepreneurial, une entreprise de conseil à destination des PME régionales. Aujourd'hui, Quentin vit à Lyon avec sa compagne et vient d'obtenir son premier client : "Comme quoi on peut toujours rebondir", affirme-t-il souriant.

