Lyon : Nicolas Quinault, préparateur athlétique de l'OL est décédé

Mardi 30 décembre, l'Olympique Lyonnais a annoncé la disparition soudaine de son préparateur athlétique, Nicolas Quinault.

La triste nouvelle a été annoncé par l'Olympique Lyonnais mardi 30 décembre au soir. Nicolas Quinault, préparateur athlétique de la réserve lyonnaise est décédé. "C’est avec une très grande tristesse que l’Olympique Lyonnais a appris la disparition soudaine de Nicolas Quinault, préparateur athlétique du groupe Pro 2, présent depuis plus de 20 ans au club", a partagé le club sur le réseau social X.

Agé de 37 ans, Nicolas Quinault était membre du staff chargé de la préparation physique de la réserve. Ce dernier travaillait notamment aux côtés de Gueïda Fofana et Pierre Chavrondier. Les circonstances de son décès n'ont pas été dévoilé par le club lyonnais qui a adressé "ses plus sincères condoléances" à la famille et aux proches du défunt.

