Fabrice Pannekoucke, nouveau président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes aux côtés de son prédécesseur, Laurent Wauquiez, le 5 septembre 2024 à Lyon. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Lundi 24 mars, une plainte collective sera déposée à l'encontre de l'ex et de l'actuel Président de la Région AURA, Laurent Wauquiez et Fabrice Pannekoucke. Les syndicats et associations signataires dénoncent leurs attaques contre l'OFB.

Laurent Wauquiez et Fabrice Pannekoucke sont visés par une nouvelle plainte concernant leur demande de dissolution de l'OFB (Office français de la biodiversité). Après le conseiller régional d'opposition (Les Ecologistes) Pierre Janot, c'est au tour de plusieurs syndicats et associations de déposer plainte contre les deux élus. Le 19 mars, les élus écologistes du conseil régional ont annoncé déposer une plainte collective. Parmi les signataires : les Confédérations paysannes de plusieurs départements, France nature environnement en Haute-Loire, les Amis de la terre en Savoie, ou encore le Mouvement de défense des exploitants familiaux Haute-Loire.

"Les attaques contre l’OFB constituent une remise en question de l’État de droit"

Les dépositaires dénoncent les attaques contre l'OFB remettant en question l'Etat de droit. Ces derniers pointent également "des détournements de fonds publics", "un abus d'autorité", ainsi qu'un "délit d'outrage." La plainte sera déposée lundi 24 mars devant le palais de justice historique de Lyon. Cécile Michel, conseillère régionale du Rhône et co-présidente du groupe, Pierre Janot, conseiller régional de l’Isère et Zerrin Bataray, conseillère régionale de Savoie, seront présents.

Pour rappel, l'ex et l'actuel président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez et Fabrice Pannekoucke s'en étaient pris à l'OFB en février dernier. Dans une lettre adressée aux agriculteurs, ceux-ci avaient qualifié l'agence gouvernementale de "coalition d'idéologues", empêchant les agriculteurs de "travailler et de vivre dignement." Dans le même courrier, les deux élus avaient exprimé espérer que "se posera sérieusement la question de sa dissolution."

