Les All Blacks débarquent à Lyon 

Les All blacks lors du haka. (Photo de MICHAEL BRADLEY / AFP) Pas besoin de salariés pour faire le ménage des vestiaires car les joueurs néo-zélandais passent le balai eux-mêmes. Une leçon d’humilité qui fait partie du management des triples champions du monde. Respect.(Photo by MICHAEL BRADLEY / AFP)

La mythique équipe de rugby néo-zélandaise est attendue à Lyon ce vendredi 1er septembre, où elle doit établir son camp de base pour toute la durée des phases de poule de la Coupe du monde de rugby.

Équipe la plus populaire du rugby mondial, les All Blacks arrivent à Lyon en ce 1er jour du mois de septembre. Avant d’affronter le XV de France vendredi 8 septembre à Saint-Denis, en ouverture de la Coupe du monde, les Néo-Zélandais vont prendre leurs quartiers au sein de leur camp de base installé à Gerland pour toute la durée des phases de poule.

Médaillés d'honneur de la ville de Lyon ?

Leur installation dans la Capitale des Gaules sera précédée d’une cérémonie d’accueil officielle à l’Hôtel de Ville de Lyon, où ils seront reçus ce vendredi à 16 heures par le maire Grégory Doucet. Organisée dans la cour haute de la mairie, celle-ci se fera en présence de Jacques Rivoal, le président du Comité d’Organisation France 2023, mais aussi de Bill Beaumont, le président de Rugby World Cup.

À cette occasion, la médaille d’honneur de la Ville de Lyon devrait leur être remise. “Ce sera très protocolaire, avec un déroulement minuté. La cérémonie ne sera pas ouverte au public et, pour l’instant, aucune salutation du balcon de l’hôtel de ville n’est prévue”, nous confiait au début de l’été Julie Nublat-Faure, l’adjointe au sport de la Ville de Lyon. Pour les coulisses, ce sont les All Blacks qui auraient demandé ce huis clos pour des raisons de sécurité.

Plusieurs apparitions prévues dans Lyon

À Gerland, ils devraient loger au The Ruck Hotel, construit originellement pour étoffer l’activité événementielle du Lou Rugby, l’équipe de Lyon, dont ils occuperont les infrastructures pour s’entraîner. Au cours de leur passage à Lyon, où ils doivent disputer deux matchs, les 29 septembre et 5 octobre, les All Blacks devraient faire plusieurs apparitions publiques.

Au moins un de leur entraînement à Gerland sera ouvert au public sur réservation, ils devraient aussi se déplacer à l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron, avant de peut-être faire une apparition sur place Bellecour devant la fan zone.

