Les 7 infos à connaître sur la venue des All Blacks à Lyon

Pour la 4e fois de son histoire, l’équipe de rugby la plus populaire du monde va jouer à Lyon. Plus encore, elle y pose ses valises durant un mois et demi. Voici les coulisses de cette visite très attendue.

“Crouch, bind, set !” Au dernier signal de l’arbitre, les épaules s’engagent brusquement dans un bruit sourd. Les articulations craquent et les jambes se tendent à l’extrême. La mêlée fumante de vapeur tient bien horizontalement comme une table humaine faite de muscles et de nerfs à vif. Des cris s’échappent de l’étrange édifice. Comme doté de sa propre vie, il se maintient en équilibre. Le ballon ovale, par-dessous, passe de pied en pied. Et soudain, la vague noire avance, progresse et renverse la ligne adverse. La force pure des Blacks a fait son œuvre.

Homérique, c’est le spectacle qui attend les Lyonnais. La ville reçoit les Néo-Zélandais du 29 août à la mi-octobre, à l’occasion de la coupe du monde de rugby qui se tient en France durant cette période. Deux matchs sont déjà programmés à Lyon. Considérée comme l’une des meilleures sélections nationales du globe – avec trois titres de champions du monde remportés en 1987, 2011 et 2015 –, l’équipe des hommes en noir fait partie des éternelles favorites. Remporter un quatrième titre mondial constituerait un record absolu dans l’histoire du rugby.

Beauden Barrett, l’un des joeurs néo-zélandais à surveiller lors de cette coupe du monde

Mais si les All Blacks ne feront pas de cadeaux sur le terrain, c’est tout le contraire en dehors du stade. Jean Courtin, directeur du site de Lyon pour la coupe du monde, explique : “Ils sont très demandeurs d’échanges, de croisements de culture. On sent qu’ils veulent découvrir la ville et sa région, et notamment la gastronomie locale. C’est quelque chose qui revient souvent.” En préparation depuis deux ans, leur venue sera donc ponctuée de moments de contact avec les Lyonnais, que ce soit lors d’entraînements ouverts au public ou bien de rencontres organisées pour des visites de lieux emblématiques de Lyon. Pour le quotidien, ils logeront et s’entraîneront à Gerland sur le site du Lou Rugby.

1. Sous le maillot... le smoking

Le vendredi 1er septembre à 16 h, le maire de Lyon, Grégory Doucet, recevra les Blacks dans les salons de l’hôtel de ville pour une cérémonie d’accueil officielle. À cette occasion, la médaille d’honneur de la Ville de Lyon devrait leur être remise. “Ce sera très protocolaire, avec un déroulement minuté. La cérémonie ne sera pas ouverte au public et, pour l’instant, aucune salutation du balcon de l’hôtel de ville n’est prévue”, annonce Julie Nublat-Faure, l’adjointe au sport de la Ville de Lyon. Pour les coulisses, ce sont les All Blacks qui auraient demandé ce huis clos pour des raisons de sécurité.