De 10 à 300 euros, il reste des places pour la Coupe du monde de rugby à Lyon

Les All Blacks lors de leur match au Groupama Stadium contre le XV de France le 14 novembre 2017. (Photo de FRANCK FIFE / AFP)

À un peu moins d’un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby, un peu plus de 4 000 places, allant de 10 à 300 euros, sont disponibles pour les cinq matches qui seront disputés à Lyon.

Prise d’assaut depuis son ouverture, la billetterie donnant accès aux matches pour la Coupe du monde de rugby, qui se déroulera du 8 septembre au 28 octobre 2023 en France, réserve encore de bonnes surprises. Alors que quelque 2,6 millions de billets avaient été écoulés au début de l’été lors des différentes phases de ventes, début juillet 100 000 tickets avaient été remis en vente par les partenaires de France 2023.

Le choc Pays-de-Galles - Australie à 210 euros

À un mois du coup d’envoi de la compétition, un peu plus de 4 000 billets sont encore disponibles à la vente où à la revente pour assister aux cinq rencontres qui seront disputées à Lyon, au Groupama Stadium. Pour vous offrir un droit d’entrée au stade pour soutenir la France, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Pays-de-Galle, l’Italie, l’Uruguay ou la Namibie il y en a pour toutes les bourses selon le prestige des rencontres.

Comptez ainsi au minimum 10 euros pour Uruguay - Namibie, un match qui verra s’affronter deux équipes ayant terminées respectivement à la 17e et 16e place, sur 20 équipes, lors de la dernière coupe du monde disputée au Japon en 2019. Pour assister à la rencontre entre le Pays-de-Galles et l’Australie, le choc de cette phase de poule à Lyon, il faut en revanche débourser au minimum 210 euros.

Plus de places pour le match des Bleus

Idem si vous souhaitez assister à la rencontre du XV de France face à l’Italie, mais là, la condition ne sera pas seulement financière. Il faudra avant tout réussir à trouver une place. Toutes les places mises en vente ont été vendues, ne restent donc que les tickets disponibles sur la plateforme de revente officielle de l’organisation. Les tickets y sont vendus au prix officiel, dans la limite de 6 billets par personne, afin de lutter contre le marché noir. Pour le match des Bleus il n’y a toutefois guère d’offres, ce lundi 14 août un seul billet vendu 210 euros était ainsi disponible dans la matinée, avant de rapidement disparaître de la plateforme.

Les amateurs de rugby, de sensations et de tradition pourraient également se laisser tenter par une rencontre de la Nouvelle-Zélande qui disputera deux matchs au Groupama Stadium, à seulement quelques kilomètres de son camp de base installé au stade de Gerland pour les phases de poule. Comptez au minimum 176 euros pour voir les héritiers de Jonah Lomu, Dan Carter et Richie McCaw faire résonner le stade de l’Olympique lyonnais au son du haka avant de les voir déployer leur jeu face à l’Italie et l’Uruguay.

Les billets encore disponibles pour chaque match

Pays de Galles - Australie : 21 heures le dimanche 24 septembre

Prix : de 210 à 300 euros ;

1 348 places disponibles ;

Près de 40 billets sont également disponibles à la revente sur le site officiel, à des prix allant la aussi de 210 à 300 euros.

Uruguay - Namibie : 17h45 le mercredi 27 septembre

Prix : de 10 à 52 euros ;

940 places disponibles ;

Près de 900 billets sont également disponibles à la revente sur le site officiel, à des prix allant de 10 à 20 euros.

Nouvelle-Zélande - Italie : 21 heures le vendredi 29 septembre

Prix : 216 euros ;

430 places disponibles ;

4 billets disponibles sont également disponibles à la revente sur le site officiel, à des prix allant la aussi de 81 à 216 euros.

Nouvelle-Zélande - Uruguay : 21 heures le jeudi 5 octobre

Prix : 176 euros ;

569 places disponibles ;

31 billets disponibles sont également disponibles à la revente sur le site officiel, à des prix allant la aussi de 120 à 176 euros.

France - Italie : 21 heures le vendredi 6 octobre