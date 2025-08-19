Actualité
Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Orages : le Rhône et le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune

  • par Clémence Margall

    • Météo France place l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour orages ce mardi 19 août. La vigilance jaune pour pluie et inondation et également en vigueur dans certains départements.

    Avec le retour des orages, Météo France place le Rhône et le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour orages ce mardi 19 août, dès 13 heures. Les autres départements concernés sont l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l’Isère, l’Ardèche, la Drôme, la Loire, la Haute-Loire, l’Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal.

    La vigilance jaune pour pluie et inondation est également en vigueur dans le Rhône, en Haute-Savoie, en Isère, dans la Loire et la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l’Ardèche et la Drôme.

    Lire aussi : L'alerte sécheresse déclenchée pour les cours d'eau du Rhône et de la métropole de Lyon

    Villeurbanne : un homme meurt noyé sous le viaduc de la Feyssine 

