L'UTMB, le mythe absolu du trail running

L'un des plus grands événements sportifs de la planète part de Chamonix vendredi 31 août à 18h. 2 300 coureurs du monde entiers, triés sur le volet, partent pour un tour du mont Blanc de 173 km et 10 000 m de dénivelé positif via 3 pays traversés. Le tout dans un temps maximum de 46h30.

"U-T-M-B. Il suffit de 4 lettres pour écrire une légende. Et de 2 jambes pour y écrire une histoire. Sa propre histoire." Le tableau que fait l'organisation de l'Ultra-Trail du Mont Blanc, une course de 172,9 kilomètres et 10 053 mètres de dénivelé positif autour du plus haut sommet d'Europe occidentale, via trois pays (France, Italie, Suisse), est à la hauteur des passions que l'événement déchaîne.

De sa première édition, le 30 août 2003, à sa vingtième, vendredi 31 août 2023, l'UTMB s'est imposé comme la course d'ultra endurance la plus prestigieuse de la planète, le panthéon du trail running, le centre de l'univers de ce sport.

Gage du mythe, l'UTMB est passé de 722 coureurs lors de la toute première édition (à la surprise générale, le couple organisateur, Catherine et Michel Poletti, s'attendant à 300 dossards au maximum) à 6 578 demandes cette année... pour seulement 2 300 places. Soit pratiquement 3 fois plus de pré-inscrits que de dossards disponibles.

Désormais, pour pouvoir courir se présenter sur la ligne de départ de la plus prestigieuse de trail mondial, il faut obtenir des running stones, au cours des deux dernières années et avoir un index UTMB valide (calculé à partir de la moyenne pondérée des meilleurs scores d'un coureur, les 5 meilleurs étant pris en compte). La deuxième étape consiste à s'inscrire à un tirage au sort (le nombre de running stones dont dispose les candidats détermine leurs chances d'être tirés au sort, plus ils ont de running stones plus leurs chances sont élevées.

A 18h00, sur la place du Triangle de l'Amitié, face au mont Blanc, 2 300 coureurs partiront pour boucler le tour du mont Blanc en moins de 46 heures 30 minutes, quand les 20 000 à 25 000 randonneurs qui empruntent les sentiers du tour du mont Blanc chaque année mettent entre 7 et 10 jours.

Pendant deux jours, Lyon Capitale vous fait vivre l'UTMB à travers une série d'entretiens réalisés avec les acteurs de la course de trail la plus prestigieuse du monde.

Une course à suivre sur UTMB Live.