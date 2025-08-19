Villeurbanne : un homme meurt noyé sous le viaduc de la Feyssine 

Le corps d’un homme a été retrouvé lundi 18 août aux alentours de 20 heures, noyé. La victime est tombée sous le viaduc de la Feyssine, entre Villeurbanne et Caluire-et-Cuire.

Nouvelle noyade dans la métropole lyonnaise. Les sapeurs-pompiers ont en effet été appelés hier, lundi 18 août, après qu’un homme est tombé dans le Rhône, sous le viaduc de la Feyssine, entre Villeurbanne et Caluire-et-Cuire. Malheureusement, la victime n’a pas survécu. Son corps a été retrouvé aux alentours de 20 heures, indiquent nos confrères du Progrès.

Selon les premiers éléments, l’homme se trouvait sous le viaduc avec un ami avant qu’ils ne tombent à l’eau. Seul son ami est remonté. Deux équipes de plongeurs, ainsi que des sauveteurs aquatiques, ont été dépêchés sur place.

Ce drame survient seulement une semaine après qu’un homme a, lui aussi, perdu la vie en voulant sauver son chien de la noyade. Pour rappel, la baignade est totalement interdite sur le site en raison de la dangerosité des courants.

