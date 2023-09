Justice : le garde des Sceaux détaille son plan de recrutement pour Lyon

(Photo by STEPHANE MAHE / POOL / AFP)

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a présenté un projection de la répartition des nouveaux effectifs prévus pour le ressort de la cour d'appel de Lyon à horizon 2027.

C'est une loi de programmation qui fait la fierté du garde des Sceaux qui veut "mettre fin à la clochardisation de la justice". Ce jeudi, Eric Dupond-Moretti a détaillé, cour d'appel par cour d'appel, les projections de répartition des nouveaux effectifs à horizon 2027 si la loi d’orientation et de programmation 2023-2027 est adoptée par l'assemblée nationale à l'automne.

71 nouveaux magistrats et greffiers

Sur le ressort de la cour d'appel de Lyon, qui rassemble les tribunaux judiciaires de Bourg-en-Bresse, Roanne, Saint-Etienne, Villefranche-sur-Saône et Lyon, 195 postes seront créés. 71 nouveaux magistrats, 71 greffiers et 53 attachés de justice devraient ainsi renforcer les rangs des différentes juridictions.

"Entre 2017 et 2027, la cour d’appel de Lyon aura vu ses effectifs augmenter d’au moins 110 magistrats (soit 36 % d’augmentation) et 88 greffiers (soit 21 % d’augmentation)", se félicite le ministère de la Justice dans un communiqué de presse. Les renforts seront en priorité affectés au juridictions de première instance, "car l’objectif poursuivi est bien de faire en sorte que les justiciables reçoivent une première décision de justice dans les plus brefs délais".

Le garde du Sceaux ambitionne de diviser les délais de justice par deux. "Sur la question de la méthode nous faisons confiance au terrain, aux chefs de cour pour répartir les recrutements historiques de magistrats, de greffiers et d’attachés de justice dans leurs tribunaux au plus près des réalités du terrain et de leur quotidien", précise Eric Dupond-Moretti.

Si le Parlement l’accepte, la loi de programmation créera:

✅+1500 magistrats

✅ Au moins +1500 greffiers

✅+1100 attachés de justice d’ici 2025



⚠️Tous ces postes sont en plus des remplacements des départs à la retraite.



