3 questions à Julie Nublat-Faure, adjointe à la Ville de Lyon chargée du sport et de la vie associative.

Lyon Capitale : Comment la ville va-t-elle accueillir les All Blacks ?

Julie Nublat-Faure : Il y aura d’abord une cérémonie d’accueil dans l’hôtel de ville avec le maire et les instances sportives. Ensuite, on met à leur disposition un terrain d’entraînement, une piscine, un gymnase et une salle de musculation en lien avec le Lou. Il y aura des temps d’échanges avec les clubs, mais aussi certaines classes scolaires et dans les hôpitaux. Nous leur avons proposé un panel d’activités, certaines autour de la gastronomie. Ils sont très intéressés.

Dans quel état d’esprit recevez-vous cette équipe mythique ?

Il y a une pression positive car c’est une vraie responsabilité. C’est aussi quand même une joie immense. Cette équipe draine les imaginaires. Je pense que c’est intéressant du point de vue de l’histoire que l’on écrit avec les habitants. On va sentir Lyon vibrer au rythme des All Blacks. Leur mantra résume bien leur logique d’ouverture : “Keep performing, keep learning.” Ils vont aussi repartir avec une part de Lyon. Il y a un vrai levier de transmission, d’activation culturelle et sociale. On veut tisser un fil entre eux et les habitants.

Est-ce, enfin, la preuve que Lyon n’est pas qu’une ville de foot ?

On ne peut pas résumer Lyon, qui est très atypique par la variété de son tissu sportif, de clubs amateurs… Le grand public oublie parfois que le rugby est présent à Lyon depuis le XIXe siècle. Il y a toujours eu une forte empreinte, notamment du Lou qui, encore plus ces quinze dernières années, a enclenché une vraie dynamique rugby.

