L’entraînement public des All Blacks à Lyon déjà complet

À quatre jours de leur match face à l’Italie au Groupama Stadium, les All Blacks étaient à l’entraînement à Gerland ce lundi matin. (Crédit : Hadrien Jame)

Moins de 24 heures après son ouverture, la billetterie pour l’entraînement public des All Blacks à Lyon, le 4 octobre, est déjà complète.

Il ne reste déjà plus de places pour assister à l’entraînement public des All Blacks, prévu le 4 octobre au Matmut Stadium de Gerland. Les quelque 2 200 places mises en ligne par la Ville de Lyon sur le site du Lou Rugby se sont écoulées en moins de 24 heures, précisent les services de la municipalité. Le club de rugby qui évolue en Top 14 dispose de son côté de 1 500 places pour ses invités et la sélection néo-zélandaise de 300 billets.

Lors de cet événement, intitulé "All Blacks’ Merci Lyon", le public pourra découvrir les "meilleurs exercices" des joueurs néo-zélandais "pour se préparer aux matchs", précise le Lou Rugby. À noter qu’à l’issue de cette séance d’entraînement un peu spéciale, les joueurs signeront bien des autographes. L’ouverture des portes du Matmut Stadium de Gerland, où se déroulera l’événement, est prévue à 9h30 et celle-ci fermeront à 10h45. La manifestation en elle-même devrait durer 1h30, de 10h30 à 12h45.