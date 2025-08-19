Actualité
Météo : les orages font leur retour dans le ciel de Lyon ce mardi, 29 degrés attendus

  • par Clémence Margall

    • Le ciel sera particulièrement instable ce mardi 19 août et le risque d’orages important à Lyon. Du côté des températures, le mercure est en baisse. 29 degrés sont attendus dans l’après-midi.

    Après la canicule, les orages sont de retour dans l’agglomération lyonnaise. Ce mardi 19 août, la journée commence sous les nuages tandis que le mercure indique déjà 20 degrés.

    Les nuages l’emporteront au cours de la journée et le ciel sera particulièrement instable. Les orages seront nombreux et les averses fréquentes. Mais il fera moins que ces derniers jours puisque le mercure indiquera 29 degrés dans l’après-midi, soit un retour aux normales de saison.

