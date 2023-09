Les inscriptions sont ouvertes pour l’entraînement des All Blacks à Lyon

La billetterie vient d’ouvrir pour le très attendu entraînement des All Blacks ouvert au public à Lyon. Celui-ci se déroulera le mercredi 4 octobre au Matmut Stadium de Gerland.

Comme nous l’annoncions sur Lyon Capitale dès le 18 septembre, l’équipe des All Blacks ouvrira l’un de ses entraînements, adapté pour l’occasion, au public lyonnais le mercredi 4 octobre. Lors de cet événement, intitulé "All Blacks’ Merci Lyon", le public pourra découvrir les "meilleurs exercices" des joueurs néo-zélandais "pour se préparer aux matchs", précise le Lou Rugby, co-organisateur de l’événement avec la Ville de Lyon et les All Blacks. À noter qu’à l’issue de cette séance d’entraînement un peu spéciale, les joueurs signeront bien des autographes.

Inscription sur le site du Lou Rugby

Pour participer, rien de plus simple, il suffit de s’inscrire gratuitement au préalable sur la billetterie ouverte sur le site du Lou Rugby. Dans la case "Code Avantage", veillez bien à utiliser le code "LYON2023", avant d'ajouter les billets à votre panier.

L’ouverture des portes du Matmut Stadium de Gerland, où se déroulera l’événement, est prévue à 9h30 et celle-ci fermeront à 10h45. La manifestation en elle-même devrait durer 1h30, de 10h30 à 12h45.

