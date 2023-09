À Lyon, une visite surprise des All Blacks à l’école Marie Bordas

230 élèves et leurs enseignants de l'école Marie Bordas, dans le 8e arrondissement de Lyon, étaient réunis jeudi matin pour accueillir trois joueurs des All Blacks. Pendant plus de deux heures, Sam Cane, Dalton Papali’i et Sam Whitelock ont échangé et joué avec les enfants.

Après la cérémonie publique qui s’est tenue hier au parc de la Tête d’Or, lors de laquelle la fédération néo-zélandaise a offert un banc traditionnel maori à la ville de Lyon, les All Blacks continuent leur rencontre avec les Lyonnais. Ce jeudi 28 septembre, tout de noir et blanc vêtus, 230 élèves de l’école Marie Bordas, située dans le 8e arrondissement, ont accueilli dans la joie trois joueurs de l’équipe des All Blacks. Pendant plus de deux heures, le capitaine Sam Cane, Dalton Papali’i et Sam Whitelock ont pu partager un moment chaleureux avec les élèves.

Le capitaine de l'équipe Sam Cane, Dalton Papali'i et Sam Whitelock salués par les enfants drapeaux en main. (Crédit CM)

Inspirer la jeunesse

"C’est une grande chance pour les enfants", reconnaît Cécile Wokciechowski, la directrice de l’établissement scolaire, en insistant sur le fait que cette visite était "importante". Notamment pour leur éducation en raison des "valeurs" portées.

Lors de cette visite, quelques élèves chanceux ont pu poser une question aux trois impressionnants All Blacks, les plus courageux essayant même en anglais. Il n'en fallait pas plus pour que les trois Néo-Zélandais jouent le jeu. Ainsi, lorsque l’un des petits demande à Sam Whitelock quel est son moment préféré avant un match, le deuxième ligne répond tout sourire "The game is the best part of the week". Traduction, "le match est le meilleur moment de la semaine." Cette semaine ce sera donc vendredi face à l'Italie au Groupama Stadium de Décines.

Des élèves ont pu poser leur question aux joueurs. (Crédit CM)

Après cet échange, toute l’école a entonné l’hymne de Marie Bordas devant des Néo-Zélandais tout sourire. Puis, les trois joueurs ont vécu un véritable bain de foule. Tous les enfants ont pu repartir avec un petit drapeau dédicacé.

Dalton Papali'i a signé des autographes aux élèves. (Crédit CM)

Sam Whitelock très demandé par les enfants. (Crédit CM)

De gauche à droite, Sam Whitelock, Dalton Papali'i et Sam Cane avec les enfants pour la photo officielle. (Crédit CM)

À 11h30, Sam Cane, Dalton Papali’i et Sam Whitelock n’ont pas hésité à mouiller le maillot. Plusieurs jeux avec le ballon ovale étaient prévus avec les différentes classes élémentaires.

Les joueurs avec les élèves après l'activité rugby au gymnase. (Crédit CM)

Enfin, vers midi, les joueurs ont rejoint les classes de CP qui les attendaient. Là, ils ont reçu de nombreux dessins réalisés spécialement pour l’occasion. Dalton Papali’i a même insisté pour qu’ils soient affichés dans le vestiaire des All Blacks ! Une chose est sûre, les élèves de l’école Marie Bordas n’oublieront pas ce moment privilégié avec les trois joueurs néo-zélandais.

Sam Whitelock et Dalton Papali'i avec le dessin offert par les élèves. (Crédit CM)

Le prochain rendez-vous au plus proche des Lyonnais est donné le mercredi 4 octobre. La mythique équipe néo-zélandaise proposera une sorte de séance d’entraînement ouverte au public, uniquement sur réservation, au Matmut stadium du Lou Rugby à Gerland.