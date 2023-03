Un "Village Rugby" place Bellecour pour la Coupe du monde à Lyon ? 

À l’occasion de la Coupe du monde de Rugby 2023 organisée en France, la Ville de Lyon planche sur l’organisation d’un "Village rugby" sur la place Bellecour et la diffusion de certains matchs au palais des sports de Gerland.

À l’automne 2023, Lyon va vibrer au rythme de la Coupe du monde de Rugby. En plus d’accueillir le camp de base de l’équipe mythique des All Blacks (Nouvelle-Zélande) à Gerland, l’agglomération lyonnaise recevra cinq rencontres au Groupama Stadium de l’Olympique lyonnais, à Décines.

Fan zone couverte à Gerland

La semaine prochaine, en partenariat avec les Villes de Lyon, Décines, Rillieux-la-Pape et Chassieu, qui accueilleront toutes des évènements organisés dans le cadre de la coupe du monde, la Métropole de Lyon doit lever le voile sur les différentes animations qui seront organisées sur le territoire. Néanmoins, il faudra encore attendre un peu pour avoir le détail des évènements prévus à Lyon, car tout n’est pas encore ficelé et des comités de pilotage doivent encore avoir lieu entre la Ville et France Rugby 2023.

Selon des informations recueillies par Lyon Capitale, le "Village rugby", que la municipalité prévoyait initialement d’installer dans le palais des sports de Gerland, pourrait finalement être organisé sur la place Bellecour. Il resterait ouvert "pendant toute la période où il y aura des matchs de la Coupe du monde de Rugby à Décines", précise Audrey Henocque, la première adjointe au maire de Lyon.

Un budget de 500 000 euros

Au total, la municipalité a prévu une enveloppe de 500 000 euros pour l’organisation de la coupe du monde de Rugby à Lyon. Ce budget devrait donc permettre de financer l’accueil du village, mais aussi l’installation d’une fan zone couverte au sein du Palais des sports de Gerland. Celle-ci pourrait ouvrir pour retransmettre les matchs des demi-finales et de la finale. Un lieu couvert privilégié, car plus facile à sécuriser et surtout en raison de la période, qui pourrait s’avérer pluvieuse, "c’est quand même un public de famille et les gens hésiteront moins à venir si c’est couvert plutôt qu’en plein air", estime Audrey Henocque.

"La préfecture nous a demandé de sécuriser plus qu’on ne le souhaitait initialement le village sur Bellecour, donc ça nous coûte un petit peu plus ch er" Audrey Henocque, première adjointe au maire de Lyon

Au niveau des recettes liées à l’accueil de la Coupe du monde à Lyon, la Ville devrait toucher un "héritage" de France 2023. Réservées aux villes hôtes, ces subventions, dont la municipalité ne connaît pas encore le montant, doivent permettre d’investir dans le rugby au niveau local. L’adjointe aux finances publiques explique toutefois que "ce sera sans doute des recettes d’investissement pour que l’on puisse améliorer des stades et des gymnases pour que les Lyonnais puissent faire du rugby. Parce que lorsque l’on organise un évènement comme ça il y a souvent une augmentation des inscriptions après".

Du côté de l’hôtellerie et de la restauration, notamment, les attentes sont également importantes et les retombées financières liées à la venue d’un public international devraient être de l’ordre de "plusieurs millions d’euros, mais cela n’a pas encore été chiffré", précise l’élue.