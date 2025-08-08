Actualité
Vue de Lyon. @CM

Lyon : la qualité de l’air oscille entre moyenne et mauvaise ce vendredi 

  • par Clémence Margall

    • L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes indique que la qualité de l’air sera moyenne voire mauvaise à Lyon ce vendredi 8 août. 

    Avec les températures caniculaires et l’absence de vent, la qualité de l’air sera moyenne voire mauvaise ce vendredi 8 août à Lyon. L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes précise que la pollution aux multi-polluants et à l’ozone sera la plus forte dans l’Ouest lyonnais et moyenne à l’Est. 

    Quant à pollution aux particules fines, au dioxyde d’azote et de soufre, les indices Atmo resteront bons toute la journée. 

    @Hugo LAUBEPIN
    Carte interactive. Pollution, bactéries... Les eaux de baignade près de Lyon sont-elles de bonne qualité ?

