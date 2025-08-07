Depuis le mois de mai, le maire du 6e arrondissement de Lyon Pascal Blache s'est mis en retrait de la vie politique. Son retour devrait être repoussé.

"Fatigué", le maire du 6e arrondissement Pascal Blache (Horizons) annonçait le 15 mai dernier sa mise "en retrait de la vie politique pendant trois mois". "J'ai besoin de faire un break", justifiait-il. Mais à l'approche de son retour en mairie d'arrondissement, prévu le 15 août donc, nos confrères de Tribune de Lyon ont appris que l'échéance n'interviendra pas avant le mois d'octobre.

Son premier adjoint Christian Termoz-Mazan (LR), qui assure l'intérim, devrait se voir prolonger deux mois supplémentaires à la tête du 6e arrondissement. Aucune raison officielle n'a jusqu'à présent été transmise, mais des soucis de santé auraient été évoqués par son entourage.

En privilégiant une mise en retrait plutôt qu'une démission, l'élu continue de toucher ses indemnités de maire d'arrondissement, de conseiller municipal et de conseiller métropolitain. Selon nos confrères, la question de sa succession est aussi au centre des discussions. En mai, Pascal Blache avait laissé entendre qu'il ne se représentera pas en 2026.

Lire aussi : "Jean-Michel Aulas a une histoire qui parle pour lui", souligne Pascal Blache