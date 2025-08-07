Actualité
Vigilance orange canicule : Villeurbanne déploie des mesures préventives

  • par Clémence Margall

    • Tandis que le département du Rhône est placé en vigilance orange demain, vendredi 8 août, la Ville de Villeurbanne adapte l’accueil et les horaires de ses équipements.

    Lyon et sa métropole vont avoir chaud durant les prochains jours. Météo France place d’ailleurs le département en vigilance orage dès demain midi, vendredi 8 août, alors que 36 degrés sont attendus dans la journée. Pour tenter de lutter contre la chaleur, la Ville de Villeurbanne s’adapte.

    Durant la durée de la vigilance orange, le centre nautique Étienne-Gagnaire sera par exemple ouvert jusqu’à 21 heures les mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 31 août. La municipalité rappelle cependant que la baignade au parc de la Feyssine est strictement interdite.

    Espaces climatisés accessibles pour les personnes âgées

    Les personnes âgées de plus de 65 ans ou en situation de handicap peuvent s’inscrire jusqu’au 15 septembre sur le registre « canicule » afin de recevoir régulièrement des appels de la part du Centre communal d’action sociale. Les inscriptions sont possibles par téléphone (04 72 65 80 80) ou sur internet (www.villeurbanne.fr/solidarete). Les espaces climatisés des résidencesseniorss sont également accessibles à toutes les personnes âgées en période de canicule, rappelle par ailleurs la Ville de Villeurbanne.

    La mairie met à disposition de ses habitants un plan interactif permettant de repérer, dans chaque quartier, les équipements climatisés, les parcs publics avec des espaces ombragés, des fontaines ainsi que les commerces et services où l’on peut passer du temps pour se rafraîchir.

