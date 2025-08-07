Les joueuses de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 2-0 sur la pelouse du Bayern Munich en quart de finale aller de Ligue des champions. (Photo by Alexandra BEIER / AFP)

En plus d'avoir deux joueuses parmi les sélectionnées, l'OL Lyonnes fait également partie des cinq clubs nommés.

Champion de France et demi-finaliste de la Ligue des champions en 2025, l'OL Lyonnes dispose de seulement deux joueuses dans les 30 sélectionnées ce jeudi 7 août pour le Ballon d'Or féminin 2025 : la milieu américaine Lindsey Heaps (31 ans) et l'attaquante haïtienne Melchie Dumornay (21 ans). Aucune joueuse du club n'est représentée dans la catégorie "meilleure jeune".

De son côté, l'OL Lyonnes a été retenu parmi les cinq clubs candidats au trophée de meilleur club féminin, aux côtés d'Arsenal, Barcelone, Chelsea, et Orlando Pride. À noter que l'ancienne coach lyonnaise désormais sur le banc de Chelsea, Sonia Bompastor, est en course dans la catégorie "meilleur entraîneur d'une équipe féminine".

