En plus d'avoir deux joueuses parmi les sélectionnées, l'OL Lyonnes fait également partie des cinq clubs nommés.
Champion de France et demi-finaliste de la Ligue des champions en 2025, l'OL Lyonnes dispose de seulement deux joueuses dans les 30 sélectionnées ce jeudi 7 août pour le Ballon d'Or féminin 2025 : la milieu américaine Lindsey Heaps (31 ans) et l'attaquante haïtienne Melchie Dumornay (21 ans). Aucune joueuse du club n'est représentée dans la catégorie "meilleure jeune".
Nominated for the Women's Club of the Year ⤵️@ol__lyonnes#ballondor pic.twitter.com/sUTXiI758B— Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025
De son côté, l'OL Lyonnes a été retenu parmi les cinq clubs candidats au trophée de meilleur club féminin, aux côtés d'Arsenal, Barcelone, Chelsea, et Orlando Pride. À noter que l'ancienne coach lyonnaise désormais sur le banc de Chelsea, Sonia Bompastor, est en course dans la catégorie "meilleur entraîneur d'une équipe féminine".
Lire aussi : Football : l'OL Lyonnes interroge ses supporters avant son installation au Groupama Stadium