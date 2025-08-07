Alors qu'il venait d'être installé à l'entrée d'un point de deal boulevard Croizat à Vénissieux, un portail a été incendié.

Le boulevard Ambroise-Croizat, où est installé l'un des points de deal les plus importants de Vénissieux, est en proie à des tirs d'armes à feu depuis plusieurs jours. Et un nouvel incident s'est produit dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 août. Deux individus cagoulés ont enflammé le moteur d'un portail électrique, vers 4h30, selon une information du Progrès.

Celui-ci, tout neuf, venait d'être installé mardi 5 août devant l'entrée d'un immeuble, afin de gêner le fonctionnement du point de deal en question. Le précédent portail aurait déjà été dégradé. Selon le quotidien, les auteurs n'ont pas pu être interpellés sur le coup, malgré la présence d'agents de sécurité embauchés par le bailleur.

Depuis le 21 juillet, quatre soirées ont été perturbées par des coups de feu boulevard Ambroise-Croizat, majoritairement en face de l'immeuble concerné par l'incendie du portail.

