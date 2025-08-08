Canicule : le Rhône et quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

Météo France place le Rhône, la Loire, l’Isère, la Drôme et l’Ardèche en vigilance orange pour canicule ce vendredi 8 août dès midi.

Alors que l’épisode de chaleur intense commencé hier va continuer dans les prochains jours partout en France, Météo France place cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange pour canicule ce vendredi 8 août. Les départements concernés sont le Rhône, la Loire, l’Isère, la Drôme et l’Ardèche. La vigilance sera activée dès 12 heures.

Les autres départements de la région, la Savoie, la Haute-Savoie, le Cantal, l'Ain, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et l’Allier sont quant à eux en vigilance jaune.