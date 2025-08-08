Actualité
Photo d’illustration. (Photo de SEBASTIEN BOZON / AFP)

Canicule : le Rhône et quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

  • par Clémence Margall

    • Météo France place le Rhône, la Loire, l’Isère, la Drôme et l’Ardèche en vigilance orange pour canicule ce vendredi 8 août dès midi.

    Alors que l’épisode de chaleur intense commencé hier va continuer dans les prochains jours partout en France, Météo France place cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange pour canicule ce vendredi 8 août. Les départements concernés sont le Rhône, la Loire, l’Isère, la Drôme et l’Ardèche. La vigilance sera activée dès 12 heures.

    Les autres départements de la région, la Savoie, la Haute-Savoie, le Cantal, l'Ain, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et l’Allier sont quant à eux en vigilance jaune.

    à lire également
    police Lyon
    Lyon : dans le quartier de Perrache, ils lui volent son sac sous la menace d’un couteau

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police Lyon
    Lyon : dans le quartier de Perrache, ils lui volent son sac sous la menace d’un couteau 07:57
    Canicule : le Rhône et quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 07:33
    Météo soleil
    Météo : 36 degrés attendus sous un soleil de plomb ce vendredi à Lyon 07:15
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales : le Conseil constitutionnel valide le nouveau mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille 07/08/25
    Vénissieux : le portail installé pour gêner les dealers boulevard Ambroise-Croizat a été incendié 07/08/25
    d'heure en heure
    Football : deux joueuses d'OL Lyonnes nommées pour le Ballon d'Or 2025 07/08/25
    Pascal Blache
    Lyon : le maire du 6e arrondissement Pascal Blache pourrait prolonger sa mise en retrait 07/08/25
    Vigilance orange canicule : Villeurbanne déploie des mesures préventives 07/08/25
    Drôméo le gorille Ia utilisé par la prefecture de la Drôme © Capture d'écran - Vidéo de la préfecture de la Drôme
    Drôme : "Drôméo", le gorille IA de la discorde 07/08/25
    Jusqu'à 40 °C à Lyon : une vague de chaleur intense, au moins jusqu'au 15 août ? 07/08/25
    police lyon faits divers
    Lyon : deux suspects arrêtés après une agression antisémite dans le 6e arrondissement 07/08/25
    PAF Police aux frontières
    Meurtre de son ex-compagnon dans l'Hérault : la Lyonnaise mise en examen et écrouée 07/08/25
    Yoga chiens
    Les défenseurs de la cause animale vent debout contre la tenue d'un salon du chiot à Villeurbanne 07/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut