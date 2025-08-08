Lyon : dans le quartier de Perrache, ils lui volent son sac sous la menace d’un couteau

Une jeune femme s’est fait dérober son sac à main par un homme qui la menaçait d’un couteau dans la nuit de mercredi à jeudi dans le 2e arrondissement.

Il était environ 1h15, dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 août lorsqu’une jeune femme et un ami ont été pris pour cible, rapporte Le Progrès. Trois hommes les auraient abordés cours Suchet, dans le quartier de Perrache (2e arr.) puis menacés avec un couteau. L'un d'eux volait alors le sac de la jeune femme puis prenait la fuite.

Prévenues, les forces de l’ordre ont réussi à interpeller l’un des suspects. Ce dernier était arrêté en possession avec le téléphone et la carte bancaire de la victime. Il a été placé en garde à vue.