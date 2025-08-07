Drôme : "Drôméo", le gorille IA de la discorde

Pour toucher un nouveau public dans ses messages de prévention, la préfecture de la Drôme a décidé de sauter le pas de l'IA générative avec le gorille "Drôméo". Et ce n'est pas au goût de tout le monde.

La saison estivale est bien entamée, et les messages des préventions ne font pas de mal. C'est en tout cas ce que pense la préfecture de la Drôme qui a décidé de lancer un nouveau format. Pour prévenir les risques de l'été, la préfecture fait appel à "Drôméo" un gorille humanisé par l'intelligence artificielle.

#PréventionBaignade | Drômeo le Gorille est en vadrouille ! 🦍☀️

Il explore la Drôme tout l’été et vous montre ses coins préférés… mais aussi les bêtises à éviter absolument ! 😬💦



💥 Dans cet épisode : il plonge sans vérifier… et c’est le drame.

— Préfet de la Drôme 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet26) July 14, 2025

Cette campagne s'inspire des vidéos de gorille IA qui pullulent sur TikTok, que ce soit en France et aux Etats-Unis. Mais cette tendance comporterait un gros problème, comme l'ont signalé plusieurs usagers sur les réseaux sociaux : elle servirait à véhiculer des stéréotypes racistes, misogynes ou encore homophobes. D'autres déplorent également que les services de l'État n'aient pas fait appel à des artistes ou encore l'impact écologique de l'intelligence artificielle

L'objectif de cette campagne reste louable : prévenir des dangers et des risques pour les hommes et la nature en été. Mais cela ne plaît pas à tout le monde.

Il n'y a rien qui va: Déjà c'est de l'IA (ne pas payer des artistes, impact, entrainement IA, etc.), de + Dromeo n'a plus la même tête que la dernière fois & en + qui parle comme ça?



— Victor Baissait (@VictorBaissait) August 2, 2025

