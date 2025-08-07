Lyon : deux suspects arrêtés après une agression antisémite dans le 6e arrondissement

Un couple a été victime d’une agression antisémite mercredi soir dans le 6e arrondissement de Lyon. Deux personnes ont été interpellées.

Alors qu’il sortait d’un restaurant, situé dans le quartier des Brotteaux, dans le 6 arrondissement de Lyon, mercredi 6 août, un couple a été victime d’une agression antisémite, rapportent nos confrères du Progrès. Le couple a en effet été violemment pris à partie aux alentours de 22h30 par deux individus car l’homme portait une kippa.

Des insultes, comme "sales juifs" auraient également proféré, ainsi que des menaces de mort, indique toujours Le Progrès. Prévenue, la police a procédé à l’interpellation des deux suspects