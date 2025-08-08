Météo : 36 degrés attendus sous un soleil de plomb ce vendredi à Lyon

Si le ciel est bleu, la chaleur, quant à elle, sera accablante ce vendredi 8 août à Lyon. 36 degrés sont attendus dans l’après-midi.

Le mercure continue de grimper et la chaleur sera particulièrement accablante ce vendredi 8 août à Lyon, alors que le département du Rhône est en vigilance orange pour canicule. Il fait déjà chaud dans la matinée avec 21 degrés et le soleil domine largement.

Peu de changement dans l’après-midi. Le soleil brille et le mercure atteindra les 36 degrés. Et les températures ne redescendront pas dans le week-end.

Lire aussi : Jusqu'à 40 °C à Lyon : une vague de chaleur intense, au moins jusqu'au 15 août ?