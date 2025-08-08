Actualité
Fontaine de la place du Maréchal Lyautey à Lyon © Charlotte Santana

Météo : 36 degrés attendus sous un soleil de plomb ce vendredi à Lyon

  • par Clémence Margall

    • Si le ciel est bleu, la chaleur, quant à elle, sera accablante ce vendredi 8 août à Lyon. 36 degrés sont attendus dans l’après-midi.

    Le mercure continue de grimper et la chaleur sera particulièrement accablante ce vendredi 8 août à Lyon, alors que le département du Rhône est en vigilance orange pour canicule. Il fait déjà chaud dans la matinée avec 21 degrés et le soleil domine largement.

    Peu de changement dans l’après-midi. Le soleil brille et le mercure atteindra les 36 degrés. Et les températures ne redescendront pas dans le week-end.

    Jusqu'à 40 °C à Lyon : une vague de chaleur intense, au moins jusqu'au 15 août ?

    Canicule : le Rhône et quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

