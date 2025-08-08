Alors que les chaleurs grimpent à nouveau dans la région, les eaux de baignade autour de Lyon devraient être fortement plébiscitées. Mais dans quel état sont nos cours d'eau et nos bassins ? Découvrez la carte interactive de Lyon Capitale.

Alors que les fortes chaleurs, très vite étouffantes, sont de retour sur le territoire lyonnais cette semaine, l'envie de se rafraîchir n'est pas ce qu'il manque. Autour de Lyon, de nombreux lieux de baignade s'y prêtent. Pourtant, certains restent dubitatifs : la qualité de l'eau est-elle vraiment au rendez-vous ? D'autant que la prolifération de bactéries dans l'eau est favorisée par l'assèchement des rivières ou la baisse du niveau des lacs. Les périodes caniculaires successives peuvent donc avoir un fort impact sur la qualité des eaux.

Pour être fixé, Lyon Capitale s'est plongé dans les données collectées puis diffusées par l'Agence régionale de santé (ARS). Nous avons ainsi recensé pas moins de 80 lieux de prélèvements tenus par l'ARS - sur près de 50 lieux de baignade différents. Pour information, l'agence effectue tous les 15 jours des prélèvements sur environ 3 000 sites de baignade en France.

Dans la région lyonnaise et ses alentours, la très grande majorité des eaux de baignade sont d'excellente qualité. Dans certains cours d'eau, elle demeure parfois (rarement néanmoins) insuffisantes. La carte est à découvrir ci-dessous.

Notre carte interactive :

Légende couleurs : bleu : qualité excellente ; vert : bonne qualité ; orange : qualité suffisante ; rouge : qualité insuffisante ; gris : site non classé ; violet : il n'y a pas eu assez de prélèvements ; rose : interdiction de baignade.