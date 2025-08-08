Actualité
@Hugo LAUBEPIN
@Hugo LAUBEPIN

Carte interactive. Pollution, bactéries... Les eaux de baignade près de Lyon sont-elles de bonne qualité ?

  • par Nathan Bigué

    • Alors que les chaleurs grimpent à nouveau dans la région, les eaux de baignade autour de Lyon devraient être fortement plébiscitées. Mais dans quel état sont nos cours d'eau et nos bassins ? Découvrez la carte interactive de Lyon Capitale.

    Alors que les fortes chaleurs, très vite étouffantes, sont de retour sur le territoire lyonnais cette semaine, l'envie de se rafraîchir n'est pas ce qu'il manque. Autour de Lyon, de nombreux lieux de baignade s'y prêtent. Pourtant, certains restent dubitatifs : la qualité de l'eau est-elle vraiment au rendez-vous ? D'autant que la prolifération de bactéries dans l'eau est favorisée par l'assèchement des rivières ou la baisse du niveau des lacs. Les périodes caniculaires successives peuvent donc avoir un fort impact sur la qualité des eaux.

    Pour être fixé, Lyon Capitale s'est plongé dans les données collectées puis diffusées par l'Agence régionale de santé (ARS). Nous avons ainsi recensé pas moins de 80 lieux de prélèvements tenus par l'ARS - sur près de 50 lieux de baignade différents. Pour information, l'agence effectue tous les 15 jours des prélèvements sur environ 3 000 sites de baignade en France.

    Dans la région lyonnaise et ses alentours, la très grande majorité des eaux de baignade sont d'excellente qualité. Dans certains cours d'eau, elle demeure parfois (rarement néanmoins) insuffisantes. La carte est à découvrir ci-dessous.

    Notre carte interactive :

    Légende couleurs : bleu : qualité excellente ; vert : bonne qualité ; orange : qualité suffisante ; rouge : qualité insuffisante ; gris : site non classé ; violet : il n'y a pas eu assez de prélèvements ; rose : interdiction de baignade.

    à lire également
    La "vive indignation" des maires du Rhône et de la Métropole de Lyon après l’agression d’un maire en Isère

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    La "vive indignation" des maires du Rhône et de la Métropole de Lyon après l’agression d’un maire en Isère 09:29
    @Hugo LAUBEPIN
    Carte interactive. Pollution, bactéries... Les eaux de baignade près de Lyon sont-elles de bonne qualité ? 09:00
    Lyon : la qualité de l’air oscille entre moyenne et mauvaise ce vendredi  08:33
    police Lyon
    Lyon : dans le quartier de Perrache, ils lui volent son sac sous la menace d’un couteau 07:57
    Canicule : le Rhône et quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 07:33
    d'heure en heure
    Météo soleil
    Météo : 36 degrés attendus sous un soleil de plomb ce vendredi à Lyon 07:15
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales : le Conseil constitutionnel valide le nouveau mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille 07/08/25
    Vénissieux : le portail installé pour gêner les dealers boulevard Ambroise-Croizat a été incendié 07/08/25
    Football : deux joueuses d'OL Lyonnes nommées pour le Ballon d'Or 2025 07/08/25
    Pascal Blache
    Lyon : le maire du 6e arrondissement Pascal Blache pourrait prolonger sa mise en retrait 07/08/25
    Vigilance orange canicule : Villeurbanne déploie des mesures préventives 07/08/25
    Drôméo le gorille Ia utilisé par la prefecture de la Drôme © Capture d'écran - Vidéo de la préfecture de la Drôme
    Drôme : "Drôméo", le gorille IA de la discorde 07/08/25
    Jusqu'à 40 °C à Lyon : une vague de chaleur intense, au moins jusqu'au 15 août ? 07/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut