@Antoine Merlet

Jusqu'à 40 °C à Lyon : une vague de chaleur intense, au moins jusqu'au 15 août ?

  • par Nathan Bigué

    • Dès cette fin de semaine, Lyon connaîtra une montée intense des températures. Cette vague de chaleur pourrait bien se maintenir à un niveau exceptionnel durant une dizaine de jours.

    Dès ce vendredi 8 août, à midi, le département du Rhône sera placé en vigilance orange canicule. Une première alerte qui présage une longue semaine de fortes chaleurs dans la région lyonnaise. Guillaume Séchet, spécialiste pour le site gratuit Météo-Lyon, s'attend à une vague intense de chaleurs et "une canicule exceptionnelle, similaire à celle 2023".

    À Lyon, les températures devraient en effet grimper dans les toutes prochaines heures et atteindre au moins les 38 degrés au cours du week-end. Cette chaleur pesante persistera la semaine prochaine, où un pic à 40 degrés n'est pas à exclure. Celui-ci pourrait même se rapprocher du record de 41,3 degrés, enregistré à la station Lyon-Bron en août 2023.

    Cet épisode caniculaire sera plus intense encore que ce que les Lyonnais ont connu au mois de juin dernier, avec notamment des maximales au-delà des 28 degrés pendant une dizaine de jours. "C'est une tendance pour l'été", nous indiquait alors Guillaume Séchet. Ça n'a pas loupé.

    Une longévité et une récurrence inquiétantes

    D'autant que cette canicule d'août se démarquera pas sa longévité. "En 2023, Lyon a connu 13 jours consécutifs au-dessus de 33 degrés. On en sera peut-être pas loin, avec des valeurs peut-être équivalentes", poursuit le météorologue. Pour l'heure, il est encore difficile de savoir quand cette vague de fortes chaleurs prendra fin dans le Rhône. "C'est quasi certain qu'elle va au moins couvrir la région lyonnaise jusqu'au 15 août", assure tout de même Guillaume Séchet.

    Comme en août 2023 ou encore à l'été 2019, les Lyonnais devront trouver des moyens de se rafraîchir malgré l'air pesant, de jour comme de nuit, d'où l'utilisation du terme "canicule". "Ce qui est inquiétant, c'est que les vagues remarquables sont plus en plus rapprochées. Ce n'était pas le cas avant les années 2000", conclut le spécialiste.

    Lire aussi : Face au réchauffement climatique, la Ville et la Métropole de Lyon misent sur la végétalisation

