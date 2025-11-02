Pollution à Lyon : une qualité de l’air toujours bonne à moyenne ce dimanche 

Les indices Atmo Auvergne-Rhône-Alpes resteront bons à moyens tout au long de la journée de ce dimanche 2 novembre à Lyon et dans la métropole.

Après le vent, la pluie. Et cette dernière devrait permettre de maintenir les niveaux des polluants dans de faibles proportions à modérées ce dimanche 2 novembre à Lyon.

L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes précise toutefois qu’une importante dégradation de la qualité de l’air devrait être observée dans la soirée sur les grands axes routiers de la métropole lyonnaise. Les indices seront mauvais, voire extrêmement mauvais par endroit, notamment en raison de la forte présence de particules fines.