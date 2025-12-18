Actualité
autoroute bison futé A6
(Photo Daniel Dorko / Hans Lucas via AFP)

Circulation très difficile ce week-end sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes

  • par La rédaction

    • Bison futé prévoit un week-end compliqué sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour ce début des vacances de Noël.

    Les vacances de Noël débutent ce vendredi soir, et avec elle, les premiers départs. Bison futé voit rouge sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes vendredi 19 décembre dans le sens des départs.

    Le drapeau orange est également hissé dans le reste de la France. "Des encombrements sont attendus dès le début de l’après-midi et devraient s’étendre jusqu’en début de soirée. Les axes en direction de la côte atlantique (A10, A11, RN165), de la Manche (A13) ou desservant la région Auvergne-Rhône-Alpes (A7, A42, A43, A46, A47) et l’arc méditerranéen (A8, A9, A50) devraient être particulièrement sollicités", indique Bison futé.

    Des difficultés samedi en Auvergne-Rhône-Alpes selon Bison futé

    Dans le sens des retours aussi, le drapeau orange est hissé sur la région et sur le quart nord-ouest de la France. "Des congestions pourraient apparaitre dès le début de l’après-midi, dans la moitié Nord du pays (A1, A2, A25), sur la façade Ouest (A10, A11) et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (A7, A41, A43, A46, A47 et A48). Elles devraient se poursuivre jusqu’en début de soirée", précise l'organisme de prévision du trafic.

    Samedi 20 décembre, c'est vert sur l'ensemble de la France dans le sens des retours, ainsi que dans le sens des départs sauf en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France. "Les axes de la région Auvergne-Rhône-Alpes devraient être particulièrement sollicités dès le milieu de la matinée et jusqu’en début de soirée, à l’instar des autoroutes A40, A43, A46 et de l’accès au Tunnel du Mont-Blanc", prévient Bison futé.

    Dimanche 21, le drapeau vert est hissé sur l'ensemble de la France dans le sens des départs comme dans le sens des retours.

    Région Auvergne-Rhône-Alpes : un budget 2026 "sincère" dans un contexte national "confiscatoire"

