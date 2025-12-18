Lyon : LPA Mobilités lance une carte interactive augmentée à l'IA pour le stationnement

LPA Mobilités et la start-up française Macaron ont officialisé un partenariat pour structurer les données de mobilité à Lyon. Plus de 121 000 places de stationnement ont déjà été numérisées.

LPA Mobilités et Macaron ont officialisé mardi un partenariat stratégique pour renforcer la production, la structuration et la diffusion des données liées au stationnement et aux mobilités sur le territoire lyonnais. Cette collaboration traduit la volonté de développer une stratégie d'intelligence artificielle pour optimiser la gestion des infrastructures.

Plus de 120 000 places de stationnement numérisées

Le premier volet porte sur la numérisation complète du patrimoine stationnement de la Ville de Lyon selon le standard CDS (Curb Data Specification). L'opération comprend la cartographie de 121 277 places numérisées à ce jour, la structuration des arrêtés permanents et temporaires en voirie, l'intégration des parkings gérés par LPA avec leur occupation en temps réel, et la mise à jour automatisée des évolutions réglementaires. Macaron apporte son expertise en intelligence artificielle géospatiale pour organiser et analyser d'importants volumes de données. La start-up française développe des technologies souveraines d'IA dédiées aux mobilités urbaines et travaille avec plus de 30 collectivités en France.

Les données seront accessibles via l'application Macaron, qui permet de consulter l'ensemble des informations sur le stationnement, les restrictions de circulation, le trafic en temps réel et l'occupation des parkings. L'application offre la recherche de place, la navigation et le paiement sur voirie et hors voirie. LPA Mobilités et Macaron envisagent le développement d'outils d'analyse avancés et d'une "super-app" visant à améliorer la prise de décision et renforcer la transparence des données pour les usagers.