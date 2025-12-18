Surnommé l’"étrangleur des squats", un SDF lyonnais a reconnu sa responsabilité dans le meurtre de son ex-compagne, décédée lors de l’incendie de son appartement en 2020.

Il est surnommé "l’étrangleur des squats". "Mika", un sdf lyonnais vient de reconnaître sa responsabilité dans le meurtre de son ex-compagne chez qui il résidait. Le drame s’est déroulé en novembre 2020, celle-ci est décédée dans l’incendie de son appartement. Le suspect, âgé de la trentaine a été mis en examen pour "meurtre par conjoint". Néanmoins l’enquête se poursuit selon nos confrères du Progrès : "Les investigations se poursuivent sous l’autorité du magistrat instructeur", précise le Parquet de Lyon.

Pour rappel, ce n’est pas la première que le trentenaire originaire de l’Yonne est accusé de crimes. En effet, l’an dernier il avait avoué le meutre d'Alicia, une ado de 17 ans, dans un squat du 7e arrondissement en 2023. Il avait été mis en examen pour "meurtre précédé, accompagné ou suivi de viol" et écroué. De plus, "Mika" est soupçonné d'au moins deux autres agressions sur des jeunes femmes entre 2021 et 2023 à Lyon. Il avait également admis être l'auteur d'une tentative de viol. Cela porte le nombre de ses victimes à 5.

Son mode d’emploi était à chaque fois identique. Il se servait de son chien, un retriever noir, comme appât pour nouer le contact avec des jeunes femmes en "état de détresse psychologique" ou en "rupture avec leur famille". Il tentait ensuite de mettre en confiance ses victimes, les attirait dans son squat boire une bière, avant de les étrangler et de les violer.