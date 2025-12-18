Les petites serres historiques du Parc de la Tête d’Or ont bénéficié de la dotation maximale du Loto du patrimoine pour soutenir leur vaste projet de restauration. Une cagnotte a été lancée pour soutenir financièrement le chantier.

Jackpot pour les petites serres du Parc de la Tête d'or. L'ensemble de structures horticoles du 6ème arrondissement bénéficie de la dotation maximum du loto du patrimoine, soit 300.000 euros. Ce soutien financier s'inscrit dans un ambitieux chantier de restauration de cet ensemble datant du 19ème siècle. Ces travaux ont plusieurs objectifs.

Un premier enjeu patrimonial, puisque ce bâtiment constitue un élément majeur du Parc de la Tête d'Or. Ensuite, il s'agit de "contribuer à la conservation d’espèces botaniques rares et en voie de disparition" et de faire des serres "un lieu de sauvegarde et de recherche contre leur extinction potentielle", précise le communiqué de la Ville de Lyon. Enfin, la conservation de ces serres relève d'un enjeu pédagogique. En effet, la mairie souhaite en faire "un outil inestimable pour l’éducation scientifique et la sensibilisation du public".

Malgré cette dotation de 300 000 euros, les petites serres nécessitent encore des sources de financements pour que le projet aboutisse. La Ville de Lyon s'est notamment associée avec la fondation du patrimoine en mettant en ligne une collecte de dons. L'objectif est de parvenir à récolter 1 million d'euros. A l'heure où nous écrivons, le montant de la cagnotte s'élève à 94 461 euros.