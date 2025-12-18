Actualité
Hôtel de Ville de Lyon, place de la Comédie. (@Nathan Chaize)
Hôtel de Ville de Lyon, place de la Comédie. (@Nathan Chaize)

La Ville de Lyon débloque 42 000 € pour héberger 55 enfants sans toit à l'hôtel

  • par Nathan Chaize

    • 88 personnes dont 55 enfants sans toit seront hébergés à l'hôtel pendant toute la durée des vacances scolaires indique la Ville de Lyon.

    La Ville de Lyon a annoncé la mise à l'abri de 24 familles pour les vacances de Noël. Ces 88 personnes, dont 55 enfants, avaient trouvé refuge dans des écoles du territoire, notamment avec l'appui de l'association Jamais sans toit.

    "Alors que les vacances scolaires de Noël débutent à la fin de semaine, cette situation ne peut être maintenue", indique la Ville de Lyon dans un communiqué de presse. 88 personnes seront ainsi hébergées à l'hôtel jusqu'au 4 janvier "pour un budget d'environ 42 000 €".

    "A noter que durant cette période de fêtes, le Diocèse de Lyon reste, lui aussi, mobilisé en permettant à près de 80 jeunes du campement des Chartreux, actuellement en recours de minorité, d’occuper l’église Saint-Polycarpe", précise la collectivité dirigée par Grégory Doucet. En 2023 et 2023, la Ville avait déjà pris la même décision.

    

