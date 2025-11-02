Actualité
Image d’illustration bougie

Féminicide à Saint-Priest : une marche blanche organisée ce dimanche

  • par Clémence Margall

    • Une marche blanche est organisée ce dimanche 2 novembre à Saint-Priest pour rendre hommage à Claudine, 38 ans, tuée par son mari le 26 octobre.

    Dans la soirée du 26 octobre, Claudine, 38 ans, était tuée à l’arme blanche par son mari, âgé 39 ans. Ce dernier avait été arrêté le jour même à Meyzieu alors qu’il se trouvait chez des amis.

    En garde à vue, l'homme a reconnu les faits avant d'être "placé sous mandat de dépôt criminel" et mis en examen "du chef d'homicide par conjoint", précisait le parquet de Lyon le 29 octobre. Il était par ailleurs déjà connu des services de police et sa victime avait déjà déposé deux plaintes contre lui pour violences.

    Une marche blanche à 14 heures

    Un nouveau féminicide qui a ému la métropole lyonnaise, alors qu’au 29 octobre, le collectif Nous Toutes dénombrait 135 féminicides depuis le début de l’année. Pour rendre hommage à cette maman de trois enfants, une marche blanche est organisée ce dimanche 2 novembre à Saint-Priest dès 14 heures  à l’initiative de la famille de la victime indiquent nos confrères du Progrès.

    Le cortège s’élancera depuis la rue Judith-Gautier avant de se rendre dans le quartier Bel-Air, où était domiciliée la victime. Une minute de silence est prévue.

    Lire aussi : Féminicide dans le Rhône : le conjoint incarcéré

    Le mot du mois : [Budget]

