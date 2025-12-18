S Festival : 11.000 festivaliers, "un pari réussi" pour l'organisation

House acid, ghetto tech… Organisé du 10 au 14 décembre dans le quartier de la Confluence, le S Festival a attiré plus de 11.000 spectateurs pour sa toute première édition.

Du 10 au 14 décembre dernier se déroulait la toute première édition du S festival dans le quartier de Confluence. L'organisation annonce plus de 11.000 spectateurs sur le week-end, symbole d'un "pari réussi". L'occasion pour les festivaliers de découvrir 45 artistes aux styles éclectiques de la house à l'acid et la ghetto tech. Parmi les têtes d'affiches, Sha Ru, DJ Deep ou encore l'habitué Laurent Garnier. Plusieurs thématiques se sont succédées lors des soirées du S Festival. On retrouve les musiques Bass du monde lors de la soirée d'ouverture avec Kode9 ou Flore. La techno a également eu son moment de gloire, finement représentée par la Lyonnaise Roxanne ou l'artiste chinoise Temple Rat.

L'organisation du S Festival a pu compter sur la diversité de ses lieux, de la mythique sucrière en passant par la patinoire du cours Charlemagne, massivement investie par les festivaliers lors de l'"Acid on Ice". En effet, plus de 500 courageux ont chaussé les patins pour un live déjanté des DJ Fasme

et Binary Digit. Avec ses 3500 spectateurs, la performance de clôture signée Laurent Garnier a été la plus suivie des 5 jours de festivités. A noter que l'organisation a déjà annoncé une deuxième édition du S Festival pour décembre 2026.