Pour améliorer la sécurité dans les transports ferroviaires, la Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite mobiliser la réserve opérationnelle de la police nationale grâce à un nouveau partenariat.

C’est une "brique supplémentaire" pour "améliorer la sécurité dans les transports". Ce jeudi 18 décembre, à l’occasion de la dernière assemblée plénière de l’année 2025, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté un nouveau dispositif qui devrait voir le jour au 1er mars prochain. Il permettra à la réserve opérationnelle de la police nationale de patrouiller dans les gares et les trains en Auvergne-Rhône-Alpes.

"Aujourd’hui, encore un tiers des vols et des agressions dans l’espace public en France se déroulent dans les gares ou à proximité", rappelle en préambule Renaud Pfeffer, vice-président délégué à la sécurité. Revenant également sur les différentes mesures mises en place par l’exécutif présidé successivement par Laurent Wauquiez puis Fabrice Pannekoucke ces dix dernières années pour faire face à ce phénomène – doublement des effectifs de police ferroviaire, investissement de 65 millions d’euros pour sécuriser les trains et les gares –, Renaud Pfeffer se félicite d’une baisse de 51 % des faits de délinquance et d’incivilités depuis 2021. "Ces chiffres nous prouvent que quand on met les moyens et qu’on a une volonté, on obtient des résultats", poursuit-il.

24 vacations par semaine

C’est dans le cadre de son vaste plan "Gares sécurité renforcée", voté en 2022, que la Région souhaite "compléter ce dispositif par un apport d’effectifs, matérialisé dès maintenant par un partenariat avec la réserve opérationnelle de la police nationale". Cette réserve regroupe des citoyens formés qui renforcent ponctuellement les effectifs pour des missions de sécurité, de prévention et de maintien de l’ordre. "Ces dernières années, nous avons beaucoup apporté d’un point de vue technique. Désormais, nous voulons mettre en place des moyens humains pour compléter l’existant", explique Fabrice Pannekoucke, président de la Région.

Des patrouilles ciblées viendront renforcer la présence sur les créneaux horaires et les lignes les plus exposés, selon des modalités définies localement avec les opérateurs de transport. Les lignes Lyon–Saint-Étienne ou encore Lyon–Valence sont notamment concernées. Les policiers de la réserve opérationnelle patrouilleront en uniforme à raison de 24 vacations par semaine sur l’ensemble du réseau, soit 1 056 vacations par an. Un dispositif qui selon la préfecture du Rhône avait été proposé par la préfète de Région par courrier à la Région ces derniers mois.

Pour financer ce partenariat, une enveloppe de 500 000 euros est prévue. Enfin, la Région annonce travailler à un futur accord similaire avec la réserve opérationnelle de la gendarmerie, afin d’assurer une couverture renforcée dans les zones périurbaines et rurales.