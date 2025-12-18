Actualité

Hôpital Lyon Sud : les HCL inaugurent un nouveau bâtiment "innovant", les premiers patients accueillis en janvier

  • par Romain Balme
  • 1 Commentaire

    • Les Hospices Civils de Lyon ont inauguré un nouveau bâtiment à l’hôpital Lyon Sud, troisième étape du vaste projet de modernisation BAUréaLS. Coût total du projet : 175 millions d'euros.

    "L'hôpital de demain est désormais une réalité". Les Hospices Civils de Lyon se félicitent de l'inauguration d'un nouveau bâtiment "ultra-moderne" qui constitue la troisième étape du projet BAUréaLS (Blocs Accueil Urgences Réanimation Lyon Sud). En effet, cet édifice permettra d'accueillir "les patients en chirurgie, radiologie interventionnelle, endoscopie et réanimation" en janvier 2026, expliquent les HCL dans un communiqué publié ce mercredi 17 décembre.

    Point important, ce nouveau bâtiment mise sur les technologies et "les équipements innovants". Parmi ceux-ci, "un scanner spectral de dernière génération, mais aussi le Géolab, une plateforme logistique robotisée unique en France permettant de centraliser tous les flux logistiques de l’activité opératoire", développent les HCL.

    175 millions d'euros, la fin du projet prévue pour 2027

    Plus largement, le projet BAUreaLS représente un investissement massif de 175 millions d'euros. Un montant justifié pour Grégory Doucet, Président du conseil de surveillance des HCL : "Le bien-être des patients, au cœur du projet, est une composante essentielle pour apporter des soins de qualité".

    Lancé en 2017, ce programme ambitieux de modernisation vise à repenser en profondeur les urgences, les blocs opératoires et les soins critiques. L'objectif majeur est de répondre à l’augmentation des flux de patients, aux exigences de qualité et aux conditions de travail des professionnels. D’ici 2027, date d'achèvement du projet BAURéaLS ambitionne de faire de l’hôpital Lyon Sud un hôpital plus moderne, un modèle à l'échelle nationale.

    Calendrier du projet BAUréaLS
    7 janvier 2026 : ouverture de l’unité de soins critiques avec 30 lits de réanimation
    15 janvier : ouverture de l’unité de chirurgie ambulatoire et
    d’accueil le jour de la chirurgie associée / 1er premier patient
    opéré dans les nouveaux blocs opératoires + 1er patient en
    endoscopie / Démarrage de l’activité du Géolab
    22 janvier : ouverture des blocs de chirurgie digestive
    29 janvier : ouverture des blocs de chirurgie d’urgence,
    orthopédique et maxillo-faciale, ainsi que des deux blocs de
    radiologie interventionnelle
    2 février : fonctionnement plein et entier de l’activité des
    blocs et des soins critiques

