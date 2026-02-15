Actualité
Villefontaine : une femme de 87 ans décède dans un incendie

  • par Louise Ginies

    • Prise en charge dans un état d'urgence absolue dans l'incendie de son appartement à Villefontaine ce vendredi, une octogénaire est décédée des suites de ses blessures.

    Drame à Villefontaine. Ce vendredi 13 février, un incendie s'est déclaré au premier étage d'un immeuble de la rue du Midi. Lors de leur arrivée sur place, la soixantaine de pompiers de l'Isère mobilisés a découvert l'occupante à l'intérieur du logement en flammes, une femme âgée de 87 ans dans un état critique.

    Prise en charge en état d'urgence absolue et transportée en hélicoptère au service des grands brûlés de l'hôpital Édouard-Herriot de Lyon, l'octogénaire est finalement décédée ce samedi, ont rapporté nos confrères du Dauphiné Libéré. L'habitante de Villefontaine a succombé à ses blessures, trop profondes.

    Incendie à Villefontaine : 22 personnes évacuées

    "Un dénouement dramatique", confirme Patrick Nicole-Williams, le maire de la commune, qui a été prévenu par la gendarmerie.

    Au total, 22 résidents de l'immeuble ont été évacués par les pompiers, dont quatre ont été admis en état d'urgence relative au centre hospitalier Pierre-Oudot de Bourgoin-Jallieu.

