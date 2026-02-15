Actualité
PAF Police aux frontières
Sameer Al-DOUMY / AFP

Passé à tabac, le militant identitaire Quentin D. est décédé

  • par Louise Ginies

    • Deux jours après son agression Quai Fulchiron dans le 5e arrondissement de Lyon, l'étudiant et militant d'ultradroite Quentin D. est décédé des suites de ses blessures.

    Il avait été placé dans le coma dans un état grave après son agression par des militants d'ultragauche, ce jeudi vers 19h40, au niveau du quai Fulchiron dans le 5e arrondissement de Lyon. Deux jours après son agression, samedi 14 février, Quentin D., étudiant en mathématiques et militant d'ultradroite engagé au sein de la branche lyonnaise de l'Action française, est décédé, ont annoncé le parquet et sa famille.

    Lire aussi : Lyon : un homme entre la vie et la mort après des violences entre l'extrême droite et des antifas

    Le jour du drame, le jeune homme de 23 ans était "venu assurer la sécurité" de quelques militantes du collectif Némésis, réunies pour dénoncer la présence de l'eurodéputée Rima Hassan à l'occasion d'une conférence donnée à Sciences Po Lyon jeudi. En tentant de les protéger, il aurait été "pris à partie" par un groupe présenté comme antifasciste qui l'aurait tabassé avant de le laisser pour mort. Les circonstances des faits doivent toutefois encore être déterminés et une enquête est désormais ouverte pour "coups mortels aggravés".

    Appel au calme et à la retenue

    Dans un communiqué, l'avocat de la famille de Quentin D. a appelé "au calme et à la retenue" et dit faire confiance "aux enquêteurs et à la Justice afin que les responsables de sa mort soient rapidement interpelés et qu’ils aient à en répondre". 

    "La famille souhaite dénoncer, en conscience, non seulement des violences volontaires aggravées mais un meurtre, visiblement en bande organisée", a-t-il terminé.

