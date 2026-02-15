Lyon : après un accident de la route, il est forcé de retirer 500 euros

Après un banal accident de la route entre deux automobilistes survenu dans le quartier de Confluence ce vendredi soir, un homme a été violenté et contraint de retirer 500 euros.

Il était environ 22h15 ce vendredi soir lorsqu'un banal accident de la route a eu lieu entre deux véhicules au croisement de la rue Paul-Montrochet et le cours Charlemagne, d'après les informations d'Actu Lyon rapportées par le Progrès.

Si la collision en tant que telle n'a fait aucun blessé, c'est la suite de l'accident qui a dégénéré. Un des conducteurs impliqués dans l'accident a en effet été violenté par les occupants du second véhicule : cinq personnes en sont sortie et auraient d'abord cherché de l'argent avant de s'en prendre à l'automobiliste. Après l'avoir frappé, ils l'ont emmené au distributeur du centre commercial de la Confluence pour retirer 500 euros.

La victime a réussi à prendre la fuite et s'est immédiatement rendue au poste de sécurité du centre commercial. Rapidement dépêchée sur place, la police, accompagnée d'une équipe de la brigade anticriminalité, a récupéré les images de vidéosurveillance du quartier.

Profils inconnus de la justice

Moins d'une heure plus tard, une voiture correspondant à celle des agresseurs a été localisé dans le quartier de la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon. Trois personnes soupçonnés d'avoir participé à l'agression ont alors été interpelés, et placés dans la foulée en garde à vue.

Si leurs profils sont inconnus de la justice, une enquête est en cours pour retrouver les deux autres et déterminer les circonstances de l'agression.