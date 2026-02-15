Rhône
plan Loup
Loup © Pexels / Steve

Sathonay-Village : un loup filmé par la caméra d'un jardin

  • par Louise Ginies

    • Pour la première fois, un loup solitaire a été filmé dans la commune de Sathonay-Village, rapportent nos confrères du Progrès.

    Des images que les propriétaires de cette caméra ont du avoir du mal à croire. Fin décembre 2025, des habitants de Sathonay-Village dans la Val-de-Saône ont eu la surprise de découvrir ce qui ressemble à un loup solitaire sur leur propriété, ont rapporté nos confrères du Progrès ce dimanche matin.

    Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : les conditions d’accès aux tirs de défense face aux loups simplifiées dès 2026

    Sur les images, on voit l'animal sortir d'un bois aux alentours de 18h45, s'arrêter quelques instants devant la barrière électrique qui entoure le terrain, la longer, puis redisparaître. Une apparition très furtive, qui a toutefois laissé très peu de doute. "Ça m’avait tout l’air d’un loup", a indiqué au Progrès Marc Benoît, naturaliste et fondateur de l’association AssoCohab à qui on avait transmis la vidéo.

    "Découvrir des images de loup est toujours assez incroyable d’autant que c’est plutôt atypique à cet endroit qui est quand même très urbanisé", ajoute Floriane Tanneur, qui fait partie de la même association.

    Une présence pas si rare dans des zones urbanisées. En septembre dernier, la présence d'un loup avait été confirmée par l'OFB dans la Loire. S'agit-il du même ? Si l'on ne saura jamais, cela pourrait bien être possible. "Le loup est capable de parcourir d’énormes distances", conclut Floriane Tanneur.

    à lire également
    Saint-Romain-en-Giers : des feux tricolores installés au passage à niveau

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    plan Loup
    Sathonay-Village : un loup filmé par la caméra d'un jardin 15:24
    Villefontaine : une femme de 87 ans décède dans un incendie 14:31
    Football : John Textor devrait 250 millions d'euros à Ares 13:47
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne ce dimanche 12:59
    Lynchage de Quentin D. : les premières images dévoilées par TF1 12:04
    d'heure en heure
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Neige, crues, avalanches : la région en vigilance jaune 11:16
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Mort de Quentin D. à Lyon : élus locaux et politiques nationaux réagissent 10:33
    PAF Police aux frontières
    Passé à tabac, le militant identitaire Quentin D. est décédé 09:52
    météo perturbation
    Froid et front pluvieux : la météo à Lyon ce dimanche 09:06
    A46 SUD Lyon fermée
    Sud de Lyon : l'A46 sera fermée ce dimanche 14/02/26
    gendarme
    Près de Lyon, un gendarme ouvre le feu après un refus d'obtempérer 14/02/26
    Un homme condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son ex-compagne 14/02/26
    Lyon : un homme entre la vie et la mort après des violences entre l'extrême droite et des antifas 14/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut