Sathonay-Village : un loup filmé par la caméra d'un jardin

Pour la première fois, un loup solitaire a été filmé dans la commune de Sathonay-Village, rapportent nos confrères du Progrès.

Des images que les propriétaires de cette caméra ont du avoir du mal à croire. Fin décembre 2025, des habitants de Sathonay-Village dans la Val-de-Saône ont eu la surprise de découvrir ce qui ressemble à un loup solitaire sur leur propriété, ont rapporté nos confrères du Progrès ce dimanche matin.

Sur les images, on voit l'animal sortir d'un bois aux alentours de 18h45, s'arrêter quelques instants devant la barrière électrique qui entoure le terrain, la longer, puis redisparaître. Une apparition très furtive, qui a toutefois laissé très peu de doute. "Ça m’avait tout l’air d’un loup", a indiqué au Progrès Marc Benoît, naturaliste et fondateur de l’association AssoCohab à qui on avait transmis la vidéo.

"Découvrir des images de loup est toujours assez incroyable d’autant que c’est plutôt atypique à cet endroit qui est quand même très urbanisé", ajoute Floriane Tanneur, qui fait partie de la même association.

Une présence pas si rare dans des zones urbanisées. En septembre dernier, la présence d'un loup avait été confirmée par l'OFB dans la Loire. S'agit-il du même ? Si l'on ne saura jamais, cela pourrait bien être possible. "Le loup est capable de parcourir d’énormes distances", conclut Floriane Tanneur.