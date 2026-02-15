Actualité
John Textor, propriétaire de l’Olympique Lyonnais. (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

Football : John Textor devrait 250 millions d'euros à Ares

  • par Louise Ginies

    • Le fonds d'investissement américain Ares avait prêté 425 millions d'euros à l'ancien président de l'Olympique lyonnais.

    Les ennuis financiers poursuivent John Textor, encore après son départ de l'Olympique lyonnais. En 2022, alors qu'il souhaite acheter le club lyonnais, le fonds d'investissement américain Ares lui prête 425 millions d'euros. Quatre ans plus tard, l'ancien président devrait toujours rendre 250 millions, d'après des informations de L'Équipe, relayées par nos confrères du Progrès.

    L'autre moitié de la somme avait été récupéré par le fonds d'investissement lors de la vente des parts du club londonien de Crystal Palace.

    De son côté, l'homme d'affaires américain a été révoqué avec effet immédiat de son poste de directeur d'Eagle Football Holding Bidco, propriétaire du club de Lyon, le 28 janvier dernier. Il avait tenté de passer en force pour reprendre la main sur l'OL en révoquant deux administrateurs indépendants de la Holding, Stephen Welsh et Hemen Tseayo. Un geste qui n'a donc pas fonctionné.

    Le fonds d'investissement, qui soutient la présidente actuelle Michele Kang, pourrait décider de reprendre le contrôle de l'OL le temps de récupérer sa mise.

