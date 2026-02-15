Actualité
Les images diffusées par TF1.

Lynchage de Quentin D. : les premières images dévoilées par TF1

  • par Louise Ginies

    • Dans une vidéo filmée par un riverain et que la rédaction de TF1 s'est procurée, on voit les premières images du lynchage de Quentin D., qui aurait commencé dans le 7e arrondissement de Lyon.

    Des images d'une violence inouïe. Après l'annonce du décès de Quentin D., militant identitaire, ce samedi 14 février aux alentours de 19h, le journal de 20h de TF1 a dévoilé les premières images de la rixe qui a opposé ultra droite et ultra gauche à Sciences Po Lyon, lors de la conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan deux jours plus tôt.

    Lire aussi : Passé à tabac, le militant identitaire Quentin D. est décédé

    Sur ces images amateurs, filmées par un riverain depuis sa fenêtre, on voit, en plein jour, une quinzaine d'individus vers le numéro 11 de la rue Victor-Lagrange, dans le 7e arrondissement. Trois jeunes sont à terre, en train de se faire rouer de coups de pied : parmi eux, deux réussissent à s'enfuir, mais un, probablement Quentin D., reste à terre, inanimé. car s'il a effectivement été pris en charge par les secours quai Fulchiron dans le 5e arrondissement, c'est dans le 7e que les affrontements ont commencé.

    "C'est la première fois"

    "Deux groupes s'affrontaient, d'une vingtaine de personnes chacun. Un groupe a fini par lyncher la personne qui est restée sur place", a déclaré le riverain au micro de TF1. "C'est vraiment la première fois qu'il se passe (quelque chose comme) ça", a-t-il ajouté, visiblement sous le choc.

    à lire également
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Neige, crues, avalanches : la région en vigilance jaune

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lynchage de Quentin D. : les premières images dévoilées par TF1 12:04
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Neige, crues, avalanches : la région en vigilance jaune 11:16
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Mort de Quentin D. à Lyon : élus locaux et politiques nationaux réagissent 10:33
    PAF Police aux frontières
    Passé à tabac, le militant identitaire Quentin D. est décédé 09:52
    météo perturbation
    Froid et front pluvieux : la météo à Lyon ce dimanche 09:06
    d'heure en heure
    A46 SUD Lyon fermée
    Sud de Lyon : l'A46 sera fermée ce dimanche 14/02/26
    gendarme
    Près de Lyon, un gendarme ouvre le feu après un refus d'obtempérer 14/02/26
    Un homme condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son ex-compagne 14/02/26
    Lyon : un homme entre la vie et la mort après des violences entre l'extrême droite et des antifas 14/02/26
    On y était : l'inauguration du prolongement de la ligne T6 14/02/26
    Pollution : une qualité de l'air moyenne à Lyon ce samedi 14/02/26
    Stéphane Thefo musée
    Article payant Les musées lyonnais sont-ils vraiment prêts face aux risques de vols ? 14/02/26
    Lyon vue
    Article payant Comment les fonds d’investissement mettent la main sur Lyon 14/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut