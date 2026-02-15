Lynchage de Quentin D. : les premières images dévoilées par TF1

Dans une vidéo filmée par un riverain et que la rédaction de TF1 s'est procurée, on voit les premières images du lynchage de Quentin D., qui aurait commencé dans le 7e arrondissement de Lyon.

Des images d'une violence inouïe. Après l'annonce du décès de Quentin D., militant identitaire, ce samedi 14 février aux alentours de 19h, le journal de 20h de TF1 a dévoilé les premières images de la rixe qui a opposé ultra droite et ultra gauche à Sciences Po Lyon, lors de la conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan deux jours plus tôt.

Sur ces images amateurs, filmées par un riverain depuis sa fenêtre, on voit, en plein jour, une quinzaine d'individus vers le numéro 11 de la rue Victor-Lagrange, dans le 7e arrondissement. Trois jeunes sont à terre, en train de se faire rouer de coups de pied : parmi eux, deux réussissent à s'enfuir, mais un, probablement Quentin D., reste à terre, inanimé. car s'il a effectivement été pris en charge par les secours quai Fulchiron dans le 5e arrondissement, c'est dans le 7e que les affrontements ont commencé.

"C'est la première fois"

"Deux groupes s'affrontaient, d'une vingtaine de personnes chacun. Un groupe a fini par lyncher la personne qui est restée sur place", a déclaré le riverain au micro de TF1. "C'est vraiment la première fois qu'il se passe (quelque chose comme) ça", a-t-il ajouté, visiblement sous le choc.