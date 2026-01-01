Lyon : une plainte déposée contre une commerçante pour avoir divulgué l’adresse de Grégory Doucet

Karine Pertus, commerçante installée sur l’avenue des Frères Lumière (8e arr.), sera auditionnée par la justice le 22 janvier pour avoir divulgué l’adresse du maire de Lyon.

Les faits remontent au mois d’avril, mais Karine Pertus, commerçante du quartier Montplaisir, dans le 8e arrondissement de Lyon, sera entendue par la justice le 22 janvier pour avoir révélé sur son compte Facebook l’adresse du maire de Lyon, Grégory Doucet, indiquent nos confrères du Progrès. Figure du mouvement de contestation lié aux travaux actuellement en cours sur l’avenue des Frères Lumière, Karine Pertus est convoquée en vue d’une composition pénale, mesure permettant de rapidement sanctionner l’auteur d’une infraction si celui-ci reconnaît les faits.

Comme elle l’explique à nos confrères, Karine Pertus a déjà été auditionné par la police et assure être "dans l’apaisement". "J’ai répondu à un commentaire d’une personne qui réagissait aux travaux, j’ai supprimé le post au bout d’une heure parce que je regrettais, mais je ne pensais pas à mal, je ne voyais pas ça comme une infraction", explique-t-elle toujours.

"La diffusion de son adresse personnelle constitue une ligne rouge"

La Ville de Lyon a, quant à elle, justifié sa décision : "Lorsque des publications portent atteinte à des personnes par leur caractère répété, leur violence ou leur gravité, la Ville de Lyon et le maire décident systématiquement de saisir la justice. Cette vigilance s’applique également lorsque les attaques visent plus directement la personne du maire. Dans le cas évoqué aujourd’hui, la diffusion de son adresse personnelle constitue une ligne rouge puisqu’elle expose sa famille et lui-même à un risque de mise en danger", a-t-elle indiqué.

Soutenue par le collectif des Défenseurs de Lyon, Karine Pertus a déjà été condamnée par la justice à une interdiction d’approcher le maire du 8e arrondissement, Olivier Berzane (Les Écologistes), pendant six mois ainsi qu’à un stade de citoyenneté. L’élu avait déposé plainte pour injure et diffamation publique après que la commerçante a comparé l’élu à "une bande de nazis", sous une publication de l'édile, en raison des aménagements réalisés sur l’avenue des Frères Lumière.

