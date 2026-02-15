Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne ce dimanche

Grâce au temps mitigé de ce dimanche 15 février, les particules fines seront dispersées, maintenant une qualité de l'air moyenne sur l'ensemble de la métropole lyonnaise.



On respire encore à Lyon ce dimanche 15 février. Les conditions météorologiques dispersives de la journée vont permettre de d'avoir une qualité de l'air moyenne, dans l'air, qui se maintient depuis quelques jours déjà. "Une nouvelle perturbation affectera la région par le nord-ouest accompagnée de pluie. Celle-ci sera bénéfique au maintien d’un niveau de qualité de l’air globalement moyen sur l’ensemble de la région", confirme Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans le détail, toute la Métropole sera dans le vert, hormis aux alentours des grands axes routiers - sur le périphérique et la M7 - où les indices seront dégradés à mauvais.

