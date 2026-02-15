Neige, crues, avalanches : la région en vigilance jaune

Onze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par une vigilance jaune ce dimanche 15 février.

Les jours se suivent et se ressemblent. Ce dimanche, la région est encore et toujours traversée par plusieurs vigilances jaunes. Comme depuis plusieurs jours, les trois départements alpins de la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont concernés par une vigilance particulière aux avalanches. Le niveau de d'avalanches passe de 4 à 3/5 dans l'ensemble des domaines des Alpes.

Du côté des autres vigilances, l'ensemble des départements de la région sauf l'Ardèche et la Drôme sont concernés par une vigilance jaune neige-verglas. Le Puy-de-Dôme est également visé par une vigilance au vent et plusieurs autres départements sont en vigilance crues, dont le Puy-de-Dôme, l'Allier et le Cantal. Ce dimanche, le Rhône rejoint la liste des département en vigilance jaune crues.