Actualité
Avalanche PGHM secours en montagne
Illustration avalanche. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Neige, crues, avalanches : la région en vigilance jaune

  • par Louise Ginies

    • Onze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par une vigilance jaune ce dimanche 15 février.

    Les jours se suivent et se ressemblent. Ce dimanche, la région est encore et toujours traversée par plusieurs vigilances jaunes. Comme depuis plusieurs jours, les trois départements alpins de la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont concernés par une vigilance particulière aux avalanches. Le niveau de d'avalanches passe de 4 à 3/5 dans l'ensemble des domaines des Alpes.

    Du côté des autres vigilances, l'ensemble des départements de la région sauf l'Ardèche et la Drôme sont concernés par une vigilance jaune neige-verglas. Le Puy-de-Dôme est également visé par une vigilance au vent et plusieurs autres départements sont en vigilance crues, dont le Puy-de-Dôme, l'Allier et le Cantal. Ce dimanche, le Rhône rejoint la liste des département en vigilance jaune crues.

    à lire également
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Mort de Quentin D. à Lyon : élus locaux et politiques nationaux réagissent

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Neige, crues, avalanches : la région en vigilance jaune 11:16
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Mort de Quentin D. à Lyon : élus locaux et politiques nationaux réagissent 10:33
    PAF Police aux frontières
    Passé à tabac, le militant identitaire Quentin D. est décédé 09:52
    météo perturbation
    Froid et front pluvieux : la météo à Lyon ce dimanche 09:06
    A46 SUD Lyon fermée
    Sud de Lyon : l'A46 sera fermée ce dimanche 14/02/26
    d'heure en heure
    gendarme
    Près de Lyon, un gendarme ouvre le feu après un refus d'obtempérer 14/02/26
    Un homme condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son ex-compagne 14/02/26
    Lyon : un homme entre la vie et la mort après des violences entre l'extrême droite et des antifas 14/02/26
    On y était : l'inauguration du prolongement de la ligne T6 14/02/26
    Pollution : une qualité de l'air moyenne à Lyon ce samedi 14/02/26
    Stéphane Thefo musée
    Article payant Les musées lyonnais sont-ils vraiment prêts face aux risques de vols ? 14/02/26
    Lyon vue
    Article payant Comment les fonds d’investissement mettent la main sur Lyon 14/02/26
    Serge Guérin
    “Il faut arrêter de vouloir changer la ville pour les vieux, il faut la faire avec eux” 14/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut