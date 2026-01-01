Actualité
L’éveil des Lumières, un spectacle de drone magnifique dans le parc de la Tête d’Or. (@Vincent Guiraud)
Article payant

Aulas finance les lumières des écologistes

  • par Paul Terra

    • La magie de la Fête des lumières a encore opéré. Le temps de la 26e édition, Jean-Michel Aulas et la Ville de Lyon, dirigée par les écologistes, ont agi de concorde.

    L’ancien patron de l’OL a sponsorisé deux œuvres au parc de la Tête-d’Or via la société ThrillStage, détenue à 60 % par sa holding familiale Holnest, qui exploite la LDLC Arena. Un mécénat rendu baroque par la candidature de Jean-Michel Aulas aux élections municipales lyonnaises. Il a été conclu en juillet dernier, à une période où ses intentions politiques ne faisaient plus guère de doutes.

