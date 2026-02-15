Actualité
Marina Ferrari, ministre des sports. (@AFP)

La ministre des Sports sera en déplacement dans l'Ain ce lundi

  • par Louise Ginies

    • La ministre des Sports, de la jeunesse et de la vie associative sera en déplacement à Belley dans l'Ain ce lundi 16 février. Une visite en faveur du développement des infrastructures sportives dans le département.

    Un programme chargé attend Marina Ferrari, la ministre des Sports, de la jeunesse et de la vie associative, en déplacement dans l'Ain ce lundi 16 février. Elle se rendra à Belley, où elle visitera l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de l'Escale, une structure gérée par le centre communal d'action sociale (CCAS).

    Lire aussi : La ministre des Sports en visite dans le Rhône ce vendredi

    Sur place, elle participera aux activités proposés aux enfants pendant les vacances scolaires et échangera avec équipe pédagogique et partenaires locaux impliqués dans le projet éducatif territorial.

    Elle visitera ensutie le centre nautique intercommunal de Belleu, avant de finir sa journée avec une visite des nouvelles installations de la Plaine sportive, projet dans lequel 6 millions ont été investis pour une totale rénovation en 2025.

    à lire également
    Lyon : une mosquée taguée pour la quatrième fois en deux ans

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : une mosquée taguée pour la quatrième fois en deux ans 17:05
    La ministre des Sports sera en déplacement dans l'Ain ce lundi 16:12
    plan Loup
    Sathonay-Village : un loup filmé par la caméra d'un jardin 15:24
    Villefontaine : une femme de 87 ans décède dans un incendie 14:31
    Football : John Textor devrait 250 millions d'euros à Ares 13:47
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne ce dimanche 12:59
    Lynchage de Quentin D. : les premières images dévoilées par TF1 12:04
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Neige, crues, avalanches : la région en vigilance jaune 11:16
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Mort de Quentin D. à Lyon : élus locaux et politiques nationaux réagissent 10:33
    PAF Police aux frontières
    Passé à tabac, le militant identitaire Quentin D. est décédé 09:52
    météo perturbation
    Froid et front pluvieux : la météo à Lyon ce dimanche 09:06
    A46 SUD Lyon fermée
    Sud de Lyon : l'A46 sera fermée ce dimanche 14/02/26
    gendarme
    Près de Lyon, un gendarme ouvre le feu après un refus d'obtempérer 14/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut