La ministre des Sports sera en déplacement dans l'Ain ce lundi

La ministre des Sports, de la jeunesse et de la vie associative sera en déplacement à Belley dans l'Ain ce lundi 16 février. Une visite en faveur du développement des infrastructures sportives dans le département.

Un programme chargé attend Marina Ferrari, la ministre des Sports, de la jeunesse et de la vie associative, en déplacement dans l'Ain ce lundi 16 février. Elle se rendra à Belley, où elle visitera l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de l'Escale, une structure gérée par le centre communal d'action sociale (CCAS).

Sur place, elle participera aux activités proposés aux enfants pendant les vacances scolaires et échangera avec équipe pédagogique et partenaires locaux impliqués dans le projet éducatif territorial.

Elle visitera ensutie le centre nautique intercommunal de Belleu, avant de finir sa journée avec une visite des nouvelles installations de la Plaine sportive, projet dans lequel 6 millions ont été investis pour une totale rénovation en 2025.