L'actualité de l'immobilier lyonnais en bref

Le prix régional de la construction bois

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 10 mars pour le prix régional de la construction bois Auvergne-Rhône-Alpes 2023. Un concours organisé par Fibois Aura, avec le soutien de la Région, de la Draaf et de l’Ademe en partenariat avec le conseil régional de l’ordre des architectes ARA. Il s’adresse aux architectes, ingénieurs et constructeurs bois ou maîtres d’ouvrage ayant “conçu, construit ou rénové un bâtiment contenant une part significative de bois, livré après le 1er janvier 2020 sur la région ARA”.

Capelli : 5 projets de résidences seniors

Le promoteur immobilier lyonnais Capelli annonce accélérer “la diversification de son activité avec le renforcement de son offre d’habitat pour les seniors autonomes”. Au total, le constructeur annonce lancer cinq projets de résidences seniors avec le dispositif LMNP (loueur meublé non professionnel) dont une à Saint-Priest près de Lyon dans la métropole. Chaque résidence comptera une centaine d’appartements allant du T1 au T3. Les quatre autres seront à Saint-André-lez-Lille (Nord), Soissons (Aisne), Étaples-sur-Mer (Pas-de-Calais) et Nice (Alpes-Maritimes).

Les impôts recensent les locaux taxables

La Direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes annonce une nouvelle obligation : celle de déclarer ses biens à usage d’habitation. Les propriétaires auront donc jusqu’au 30 juin pour indiquer “à quel titre ils occupent chacun de leurs locaux et, quand ils ne les occupent pas eux-mêmes, l’identité des occupants et la période d’occupation (situation au 1er janvier 2023)”. La raison ? Identifier les locaux qui demeurent taxables (résidences secondaires et locaux vacants). Une mesure qui prend place suite à la suppression de la taxe d’habitation pour toutes les résidences principales. Dans le Rhône, près de 600 000 propriétaires sont concernés par cette démarche pour plus de 2 millions de locaux.

400 logements sur le site des anciennes halles Nexans

Un nouveau parc, des logements et des commerces d’ici 2028 sur le site des anciennes halles Nexans à Lyon 7. C’est ce qu’annoncent les élus écologistes de la Métropole de Lyon, de la Ville de Lyon et le groupe Bouygues Immobilier. Le projet prévoit la construction de plus de 400 logements et d’un parc public de plus d’un hectare. Le détail : 250 logements libres, 180 logements sociaux et 25 logements en bail réel solidaire (BRS). Le PLU-H devra être révisé, pour le lancement des travaux en 2025 et les premières livraisons en 2027.

Le lauréat de l’îlot D3 de la Confluence révélé

On connaît le nom du nouveau promoteur qui gérera l’îlot D3 du nouveau quartier de Confluence. La Métropole de Lyon a choisi, en partenariat avec la SPL Lyon Confluence, le promoteur Legendre Immobilier. Une mission de réalisation qui s’étale sur 15 000 m2 au carrefour du cours Charlemagne et de la rue Paul-Montrochet à Lyon 2e. Concrètement, il y aura plus de 200 logements dont 55 % de logements sociaux, 4 000 m2 d’espaces de bureaux et 1 000 m2 de commerces.

Le bilan 2022 de Brice Robert Arthur Loyd

Le spécialiste de l’immobilier d’entreprise Brice Robert Arthur Loyd dresse le bilan de l’année 2022. En résumé, “l’immobilier d’entreprise semble porter les stigmates d’un covid long”. Si 2022 a été une grande année pour les bureaux, avec plus de transactions (568 contre 545) et de surfaces, le secteur des locaux d’activité est à la peine : “On accuse un recul avec un volume de 16 % à 338 000 m2 et un nombre de transactions en baisse lui aussi (415 contre 470).” Les causes ? Les nouvelles difficultés de l’accès au crédit, la hausse des coûts de construction et de l’énergie.

